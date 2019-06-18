疑涉侵占基金會資金 北檢提訊孫道存

2019-06-18 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



太平洋電線電纜公司前董事長孫道存。 聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影 分享 facebook

太電公司前董事長孫道存已因太電掏空案入監服刑，卻持續官司纏身，除檢調懷疑先前欠稅繳交的1.2億罰鍰出自於太電子公司外，孫另被控不當挪用基金會款項，涉侵占罪嫌，台北地檢署檢察官今提訊孫至北檢二樓偵查庭訊問，歷經約1小時多訊問，訊後還押八德外役監。

纏訟13年的太平洋電信電纜公司掏空案判決定讞，太電前董事長孫道存偽造文書判刑3年、前財務執行長胡洪九涉背信判刑14年6月，併科罰金10億元。

台北地檢署前年9月29日傳喚孫道存、胡洪九及太平洋光電前副董繆竹怡等5人於赴執行科報到入監，當時提出醫師診斷證明，以身體不適為由聲請暫緩發監執行，但檢方未准，因此仍按時發監。

孫另積欠貨物稅與罰鍰達新台幣1.2億元，法務部行政執行署新北分署追稅未果，因而向新北地院聲請管收獲准。一聽到要被管收，孫道存隨即找親友協助，2小時內就籌到1.2億元並繳清欠稅，管收的威力可見一斑。

豈料，檢調懷疑孫道存繳交的罰鍰源自於太電子公司或孫公司，為釐清是否涉及不法情事，去年9月20日親赴監所就訊；此外，孫道存另被不當挪用旗下基金會資金，涉侵占罪嫌，檢察官今提訊孫出庭調查，訊問1小時多後還押。