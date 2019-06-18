孫拿刀恐嚇奶奶不給錢一起死 遭法院判刑5月

2019-06-18 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



「拿錢給我，不然一起死」，台北市北投區1名楊姓男子，今年3月26日持水果刀指向奶奶胸口索討金錢，同日晚上又持安全帽、刀刃作勢攻擊陳姓父親，導致父親、奶奶心生畏懼。士林地方法院依違反保護令罪、恐嚇危害安全罪判刑，應執行有期徒刑5月，可易科罰金15萬元。

判決指出，楊姓男子3月26日早上6時許，向奶奶借款1萬元遭拒絕，又叫奶奶去外面借3萬元，隨後從身後拿出一把水果刀說，「7點以前要拿錢給我，不然一起死」。

奶奶證稱，當時覺得害怕，躲到鄰居家，楊又打了20多通電話，後來就再去孫女家，並告知兒子事情脈絡，兒子隨即報警。

楊曾經對陳姓父親家暴，法院去年11月核發保護令，裁定楊不得對陳實施身體、精神上不法侵害，也不得直接間接騷擾。同日，楊先把父親同居人敢出門，父親傍晚返回北投住處，楊持安全帽作勢攻擊，推倒父親後返回房間拿水果刀，再走到客廳，刀刃指向父親。

陳父在審理中說，當時問楊距離自己僅有3公尺，覺得很害怕，隨即問他，「你要幹嘛，想殺我嗎？」，並馬上叫同居人報警，幸好警方及時趕到，楊對著警察說想自殺。

楊男辯稱，要被父親趕出家門，沒錢才會找奶奶借，沒有說大家一起死，只是拿著刀子。法院審理認為，祖孫倆人感情尚屬和睦，應不會說謊陷害孫子，證詞是實際見聞。