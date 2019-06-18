大學生搭友人機車遭撞心智受損 雙親求償1800多萬

2019-06-18 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



鄭姓男子(29歲)四年前在畢業前一個月搭載張姓友人的機車，在彰化縣溪州鄉與開車直行的邱姓男子發生車禍，鄭男因此頭部受創，治療後出現智商輕度障礙，家屬向張男與邱男求償，彰化地院考量鄭男終生須人扶助，勞動能力幾乎完全減損，計算他未來需要700多萬看護費、喪失工作能力損失700多萬，加上對鄭男的精神慰撫金，判張男與邱男須負連帶賠償1千5百多萬元，可上訴。

判決書指出，2015年5月18日晚間，張姓男子(26歲)騎乘重機車載鄭姓大學生，行經中山路由南往北行駛，張男未依標線指示貿然從對向車道穿越道路缺口行駛，當時邱男(26歲)也疏於注意閃黃號誌道路缺口，超過速限70公里，雙方因而發生碰撞，成大研究發展基金會車禍鑑定認定張男為肇事主因有65%責任，邱男有35%。

醫院診斷書記載，鄭男傷後患有輕度智能障礙、心智能力轉換能力上有損傷，且有焦慮、記憶力減退及脾氣難以控制等人際關係障礙，鄭男與父母向張男、邱男求償，包括醫藥費、看護費、喪失工作能力損失等1千8百多萬。

張男與邱男同樣大學畢業目前待業，張男指出，對於因過失造成鄭男的損害深感愧疚，他希望能盡最大能事彌補對方家人，但因他經濟狀況不佳，認為對方相關求償金額太高。

邱男指出車禍發生他並無過失，主因是張男無預警從中央分隔道缺口竄出，再高速切入他直行的內側車道內，他也認為診斷書可知鄭男仍有能力從事輕便工作，須人扶助但未達要專人全日看護程度。