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阿翔謝忻偷情犯大錯 經紀公司曝停工內幕

被懷疑當賊 他在便利超商被店員打到骨折

2019-06-18 15:01聯合報 記者王聖藜╱即時報導

全家便利超商張姓店員懷疑李姓客人竊盜，攔阻李離開，將他拖回店內，拳腳相向，疑將李的肋骨打成骨折，張打人後報案，重看監視器，覺察是誤會一場，依妨害自由、 傷害罪起訴；法院審理，張賠20萬元，法官2罪今天各判張有期徒刑3月、1年，緩刑2年。可上訴。

張痛毆客人吃上官司，想與被害人談和解，法院開庭時，他先給付對方10萬元，講定下月開始10個月每月再付1萬元，共賠20萬元，不過，張出手過重，賠錢還是無法取得被害人原諒，法官認為張有悔意，判張緩刑。

判決書說，去年11月27日，張在店內誤會李竊盜架上商品準備離去，追出店外攔下李，要求李回到店內對質，李拒絕，張動手打人，先拉扯李的衣袖害李跌倒在地，之後抓住李的衣服將李拖行在地板上，李防衛、掙扎，張起腳踹人，再以拖鞋拍打李的臉。

一陣亂拳毒打，李被打得潰不成軍，李的嘴唇瘀血、疑似第9根肋骨骨折、腹部被抓傷、雙腿膝蓋皆成傷，張控制住李的行動，將李帶回店內，再打電話向警方報案自己抓到小偷。

警網趕到便利店後，張告訴警察李偷東西，在警察面前查看監視器錄影畫面，結果，張突然發現，原來李根本沒偷竊，李平白挨揍，向檢警提告，張依妨害自由、傷害罪起訴。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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警察傷害罪竊盜
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