親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發此毒誓

阿翔謝忻偷情犯大錯 經紀公司曝停工內幕

丈夫呵護對岸小三 髮妻心傷提告檢方起訴

2019-06-18 14:23聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市已婚卓姓男子涉嫌與中國大陸張姓女子通姦，卓在接受檢方偵訊時，否認與張女發生性行為，但卓妻提出與丈夫對話錄音，卓妻問丈夫「最後一次碰她是什麼時候？」卓答「一直都有碰她」，並向妻子證實張女已懷孕，檢方認定卓男有通姦犯罪事實，依妨害家庭罪嫌起訴。

檢方調查，卓姓男子2016年起在大陸「包二奶」，卓妻察覺後，去年2月開始追問丈夫並蒐證。去年2月卓妻問丈夫是否與張女同居？卓回說「沒有人一開始就想當小三，她也不是一直跟我要錢」、「不要去怪小三啊，因為我們也耽誤人家青春。」

去年3月，卓妻發簡訊給張女，要求她結束與卓男的婚外情。張女回覆，她與卓之間有感情，卓還允諾要離婚，再與她結婚

張女去年4月16日就醫檢查，確認已懷孕5周。卓妻隔天質問丈夫是否讓張女懷孕了？卓答「對」。卓妻追問幾個月了？卓回「剛開始」。卓妻再問「你最後一次碰她是什麼時候？」卓說「一直都有碰她」、「離開大陸前一天也有碰她。」

檢方依據卓男與妻子對話內容、卓男與張女通訊軟體對話翻拍照片等事證，認定卓男通姦犯罪事實，並指台灣地區與大陸地區人民關係條例指明大陸地區仍為中國民國領土，我國主權目前雖不及對岸，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律處罰，因此依法起訴。

基隆市已婚卓姓男子涉嫌在對岸「包二奶」，還讓小三懷孕。卓妻提告，檢方認定卓男有通...
基隆市已婚卓姓男子涉嫌在對岸「包二奶」，還讓小三懷孕。卓妻提告，檢方認定卓男有通姦事實，依妨害家庭罪嫌起訴。示意圖／ingimage
分享

懷孕結婚婚外情
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

被懷疑當賊 他在便利超商被店員打到骨折

2019-06-18 15:01

大學生搭友人機車遭撞心智受損 雙親求償1800多萬

2019-06-18 15:01

私接節目遭福斯國家地理頻道提告 高檢命起訴六福總裁

2019-06-17 17:53

8旬翁佛堂砍殺7旬妻 悲劇反成感情修好原因

2019-06-18 14:59

釣客偷溜上台北港抽砂船垂釣 海巡隊函送裁處

2019-06-18 15:40

香港理財經紀人替你操盤？ 300萬元退休金差點飛了

2019-06-18 13:22

屏縣藍前議員集體收回扣 更二審最重判6年10月

2019-06-18 13:20

遠東航空掏空案纏訟11年 樓文豪判2年

2019-06-18 12:32

前里長想買票被錄音 法官判無罪

2019-06-18 11:58

炮烙竹聯會長報擦撞之仇 殘殺駭人高院重判18年

2019-06-18 11:30

上尉訓練官詐公款9萬 自首記2大過2過獲免關

2019-06-18 11:23

路面坑洞害騎士餘生請看護 國賠649萬

2019-06-18 11:19

韓國瑜鐵粉杏仁哥遭網路留言辱罵 提告2名網友

2019-06-18 11:19

假冒失主到銀行補辦金融卡 小偷得手領走存款

2019-06-18 09:57

分房多年妻子求離婚 法官駁回：維繫婚姻不僅性生活

2019-06-18 09:33

台東禁生禽糞便 攔截貨車罰6萬

2019-06-17 23:17

議員涉嫌詐領助理費 法院認定助理幫跑攤判緩刑

2019-06-17 20:46

車禍提職災訴訟求償40萬 法院查出他摸魚判敗訴

2019-06-17 19:10

員警超嘔！查扣武士刀 被指非法搜索判無罪確定

2019-06-17 17:41

男子付了450萬仍難擺脫小三糾纏 錄音提告斷情緣

2019-06-17 16:01

長髮警葉繼元考丙案 聲請大法官釋憲

2019-06-17 14:44

「臺北波麗士」小編警吸安 獲緩起訴戒癮治療

2019-06-17 14:43

檢察人事活水？檢審會今通過一審調二審「決賽」名單

2019-06-17 14:38

夫趴汽車引擎蓋求妻返竟摔死 妻喊「停車」獲不起訴

2019-06-17 14:31

自掏腰包替候選人買票 男子辯稱加菜金結果栽了

2019-06-17 12:36

男子飛車搶奪老婦18元銅板 重判1年有期徒刑

2019-06-17 12:36

選舉開支票「付保費」 新北老里長尋求連任栽跟斗

2019-06-17 11:56

中古車太便宜要小心！詐團在網站刊登假廣告騙千萬

2019-06-17 11:55

八方雲集違法解僱案 一審敗訴

2019-06-17 11:51

盛熱水不慎燙傷同事 銀行員「未保持安全距離」遭訴

2019-06-17 11:31

死刑是「懲罰」嗎？男子絞殺債主判16年刑定讞

2019-06-17 11:13

3D感測技術遭原員工攜出？鴻海華碩挨告獲不起訴

2019-06-17 11:03

領不到基地台補助不爽 老翁在水塔洗澡尿尿糟蹋鄰居

2019-06-17 10:50

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16
看更多

熱門文章

資深歌手江明學租屋處上吊身亡 現場未留遺書

2019-06-18 10:26

「姊夫睡了女友」男大鬧婚禮灑傳單 網友：比八點檔狂

2019-06-18 10:52

影／18歲女子騎車發生事故慘死 肇事休旅車逃逸

2019-06-17 16:53

一頭牛拆散一個家 3名幼子沒了母親

2019-06-17 20:42

追求正妹店員…天天點「5顆糖拿鐵」 兩年後結局超展開

2019-06-18 10:00

江明學欠房租上吊亡 鄰居：他近日步伐沉重、心事重重

2019-06-18 12:45

拉求職女大生玩國王遊戲還性侵 雇主挨告不起訴

2019-06-18 09:07

私接節目遭福斯國家地理頻道提告 高檢命起訴六福總裁

2019-06-17 17:53

生日趴完性侵女同學 父替兒塞1萬紅包當和解金

2019-06-17 22:08

神明指引？台北婦人現身嘉義 急問「我怎麼來這裡」

2019-06-18 07:50

點燃信號彈示威竟釀PUB火警 男子被法辦

2019-06-17 17:41

影／士林憲兵隊旁大樓火警 消防疏散整樓民眾救出2人

2019-06-17 22:39

關渡橋下橋引道死亡車禍 騎士遭曳引車輾頭殞命

2019-06-18 10:41

香港理財經紀人替你操盤？ 300萬元退休金差點飛了

2019-06-18 13:22

影／砍殺鄰居凶嫌傳將交保 村民準備棍棒自衛防「惡人」

2019-06-17 17:47

男子付了450萬仍難擺脫小三糾纏 錄音提告斷情緣

2019-06-17 16:01

苗栗4歲童尿布有蟲卵 4代5口宛如住垃圾堆

2019-06-17 21:20

好意扶他 泊車員遭醉漢轟頭亡

2019-06-18 00:19

員警超嘔！查扣武士刀 被指非法搜索判無罪確定

2019-06-17 17:41

假冒失主到銀行補辦金融卡 小偷得手領走存款

2019-06-18 09:57

一對一猥褻女學生 國文老師保證「以後不教了」判緩刑

2019-06-17 16:50

把馬祖當犯罪中繼站 連江地檢署：侵門踏戶

2019-06-17 16:51

分房多年妻子求離婚 法官駁回：維繫婚姻不僅性生活

2019-06-18 09:33

高雄年貨街冒煙急報失火 竟是老闆在防治登革熱

2019-06-17 20:48

安侯建業會計師吳秋華內線賺2500萬 判3年8月

2019-06-18 11:19

開槍打死泊車男槍手照片曝光 辯「忘記為何開槍了」

2019-06-17 16:35

撞上水牛 女騎士摔車不治 留下3幼子

2019-06-18 00:32

星二代縱火涉公共危險 法院重判1年1月

2019-06-18 13:19

砂石車斗疑故障 碎石狂炸台74釀兩車追撞

2019-06-17 16:33

毒品可以減肥？ 「藥命謊言」是毒蘋果引人入彀

2019-06-17 20:51

上尉訓練官詐公款9萬 自首記2大過2過獲免關

2019-06-18 11:23

忠孝橋誰的奇異果掉滿地？警察要找你

2019-06-18 12:47

韓國瑜鐵粉杏仁哥遭網路留言辱罵 提告2名網友

2019-06-18 11:19

車禍提職災訴訟求償40萬 法院查出他摸魚判敗訴

2019-06-17 19:10

炮烙竹聯會長報擦撞之仇 殘殺駭人高院重判18年

2019-06-18 11:30

北市三溫暖員工槍殺案 開槍醉男遭聲押獲准

2019-06-17 20:56

掃黑肅槍 鎖定堂口、改槍廠

2019-06-18 00:25

要分手就不准走！悍女持刀背刺男友險釀人命

2019-06-18 10:38

檳榔攤暗夜遇搶 歹徒持刀逃逸

2019-06-18 06:57

影／女學生暈倒前 大甲警分局司機及時救援畫面驚險

2019-06-18 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top