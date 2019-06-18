丈夫呵護對岸小三 髮妻心傷提告檢方起訴

2019-06-18 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市已婚卓姓男子涉嫌與中國大陸張姓女子通姦，卓在接受檢方偵訊時，否認與張女發生性行為，但卓妻提出與丈夫對話錄音，卓妻問丈夫「最後一次碰她是什麼時候？」卓答「一直都有碰她」，並向妻子證實張女已懷孕，檢方認定卓男有通姦犯罪事實，依妨害家庭罪嫌起訴。

檢方調查，卓姓男子2016年起在大陸「包二奶」，卓妻察覺後，去年2月開始追問丈夫並蒐證。去年2月卓妻問丈夫是否與張女同居？卓回說「沒有人一開始就想當小三，她也不是一直跟我要錢」、「不要去怪小三啊，因為我們也耽誤人家青春。」

去年3月，卓妻發簡訊給張女，要求她結束與卓男的婚外情。張女回覆，她與卓之間有感情，卓還允諾要離婚，再與她結婚。

張女去年4月16日就醫檢查，確認已懷孕5周。卓妻隔天質問丈夫是否讓張女懷孕了？卓答「對」。卓妻追問幾個月了？卓回「剛開始」。卓妻再問「你最後一次碰她是什麼時候？」卓說「一直都有碰她」、「離開大陸前一天也有碰她。」