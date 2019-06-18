丈夫呵護對岸小三 髮妻心傷提告檢方起訴
基隆市已婚卓姓男子涉嫌與中國大陸張姓女子通姦，卓在接受檢方偵訊時，否認與張女發生性行為，但卓妻提出與丈夫對話錄音，卓妻問丈夫「最後一次碰她是什麼時候？」卓答「一直都有碰她」，並向妻子證實張女已懷孕，檢方認定卓男有通姦犯罪事實，依妨害家庭罪嫌起訴。
檢方調查，卓姓男子2016年起在大陸「包二奶」，卓妻察覺後，去年2月開始追問丈夫並蒐證。去年2月卓妻問丈夫是否與張女同居？卓回說「沒有人一開始就想當小三，她也不是一直跟我要錢」、「不要去怪小三啊，因為我們也耽誤人家青春。」
去年3月，卓妻發簡訊給張女，要求她結束與卓男的婚外情。張女回覆，她與卓之間有感情，卓還允諾要離婚，再與她結婚。
張女去年4月16日就醫檢查，確認已懷孕5周。卓妻隔天質問丈夫是否讓張女懷孕了？卓答「對」。卓妻追問幾個月了？卓回「剛開始」。卓妻再問「你最後一次碰她是什麼時候？」卓說「一直都有碰她」、「離開大陸前一天也有碰她。」
檢方依據卓男與妻子對話內容、卓男與張女通訊軟體對話翻拍照片等事證，認定卓男通姦犯罪事實，並指台灣地區與大陸地區人民關係條例指明大陸地區仍為中國民國領土，我國主權目前雖不及對岸，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律處罰，因此依法起訴。
留言