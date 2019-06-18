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香港理財經紀人替你操盤？ 300萬元退休金差點飛了

2019-06-18 13:22聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市張姓退休教師耳聞友人提過，香港有名理財經紀人專業投資操盤，他一心想多賺些退休金，輾轉透過通訊軟體與素未謀面的理財經紀人搭上線，日前曾匯款數萬元、並回收淨利，隨後理財經紀人又稱有投資標的需要3百萬元，他也不疑有他，打算直接匯款，卻被行員、警方攔阻；經警方逐步剖析「理財經紀人」慣用話術，張姓退休教師才驚覺，投資全是一場騙局。

楠梓派出所執勤員警昨接獲銀行通報，張姓用戶設定一筆高額境外匯款後，又赴銀行稱要取消交易，再將該筆款項轉至另一境外帳戶，直覺有異才報警處理。

員警趕抵了解，得知匯款人是63歲張姓退休教師，透過交情普通的朋友認識一名「香港理財經紀人」，稱能投資獲利賺取退休金。日前，該名理財經紀人請張姓退休教師匯款3百萬，稱要替他投資，沒想到昨一匯款，對方又改口「帳戶額度已滿」，請他改匯另一戶頭。

員警當場破解騙術，向張姓退休教師解釋 ，近來常有境外詐騙案件假冒投資，對稱投資能獲利，先以「小額匯款投資」、並釋出薄利博取信任，待目標上鉤後，再提高投資額度，一旦得手就失聯。

張姓退休教師聞訊後，起初還堅信投資確有其事，並怪財路被阻擋。直到員警逐一拆解「理財經紀人」話術，張姓退休教師才暫緩匯款念頭，保住退休金。

據悉，張姓退休教師想透過投資賺取退休生活費，至於受騙細節則不願多談。警方提醒，投資管道五花八門，盲目投資可能害自己陷入金融騙局，提醒民眾在選擇新型態投資標的，尤其境外投資時，切勿道聽塗說，一定要小心謹慎，並尋求可靠可信的諮詢管道，以免受騙上當。

高雄市張姓退休教師差點誤信未曾謀面的香港「理財經紀人」可以替他投資賺退休金，幸虧...
高雄市張姓退休教師差點誤信未曾謀面的香港「理財經紀人」可以替他投資賺退休金，幸虧機警行員、員警攔阻。記者賴郁薇／翻攝
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