香港理財經紀人替你操盤？ 300萬元退休金差點飛了

2019-06-18 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市張姓退休教師耳聞友人提過，香港有名理財經紀人專業投資操盤，他一心想多賺些退休金，輾轉透過通訊軟體與素未謀面的理財經紀人搭上線，日前曾匯款數萬元、並回收淨利，隨後理財經紀人又稱有投資標的需要3百萬元，他也不疑有他，打算直接匯款，卻被行員、警方攔阻；經警方逐步剖析「理財經紀人」慣用話術，張姓退休教師才驚覺，投資全是一場騙局。

楠梓派出所執勤員警昨接獲銀行通報，張姓用戶設定一筆高額境外匯款後，又赴銀行稱要取消交易，再將該筆款項轉至另一境外帳戶，直覺有異才報警處理。

員警趕抵了解，得知匯款人是63歲張姓退休教師，透過交情普通的朋友認識一名「香港理財經紀人」，稱能投資獲利賺取退休金。日前，該名理財經紀人請張姓退休教師匯款3百萬，稱要替他投資，沒想到昨一匯款，對方又改口「帳戶額度已滿」，請他改匯另一戶頭。

員警當場破解騙術，向張姓退休教師解釋 ，近來常有境外詐騙案件假冒投資，對稱投資能獲利，先以「小額匯款投資」、並釋出薄利博取信任，待目標上鉤後，再提高投資額度，一旦得手就失聯。

張姓退休教師聞訊後，起初還堅信投資確有其事，並怪財路被阻擋。直到員警逐一拆解「理財經紀人」話術，張姓退休教師才暫緩匯款念頭，保住退休金。