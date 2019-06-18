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低收入戶就醫機車失蹤 員警急尋獲令民感激

2019-06-18 13:21聯合報 記者林保光╱即時報導

滿頭白髮的鄭姓男子昨晚騎機車到醫院看病，離院後手臂上仍貼著棉花、膠帶，卻不斷在醫院附近徘徊，幾度路過派出所，眉頭深鎖，引起員警注意。員警上前問他是否有事幫忙，他突然情緒略顯激動，說出「機車不見了」。警方查出鄭是低收入戶，1輛機車對他來說何等重要，馬上為他展開尋車行動。

警方表示，昨晚6點多，高雄市警苓雅分局成功路派出所警員蘇顯仁備勤時，發現61歲的鄭姓男子面容憔悴，手臂上仍貼著棉花膠帶，在派出所前來回徘徊，蘇看出他的動作，似乎有些失措，才上前關懷他，鄭才說出他到阮綜合醫院看病，把機車停在醫院旁的永昌街，看病後卻找不到車，不知道怎麼回家。

蘇顯仁請鄭姓男子進派出所休息，但鄭情緒沮喪，後來員警知道他持有中度身心障礙手冊，又是低收入戶，將心比心，覺得機車不見對低收入來說是「很大的打擊」，還可能讓家庭損失慘重，趕緊查出機車牌照號碼，到醫院附近不停尋車。

不久蘇顯仁在苓雅區成功一路與永興街口，找到鄭的機車，但尋獲車子的地方與鄭所提的停車地點，已相距5條路口。蘇顯仁趕緊回派出所，告訴鄭已找到機車讓鄭安心，也拿了鑰匙幫忙去騎回機車。鄭握著蘇的手直道謝，如釋重負。

高雄市苓雅警分局警員蘇顯仁（左）為低收入戶找到賴以維生的機車。記者林保光／翻攝
高雄市苓雅警分局警員蘇顯仁（左）為低收入戶找到賴以維生的機車。記者林保光／翻攝
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高雄市苓雅警分局警員蘇顯仁（左）為低收入戶找到賴以維生的機車。記者林保光／翻攝
高雄市苓雅警分局警員蘇顯仁（左）為低收入戶找到賴以維生的機車。記者林保光／翻攝
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低收入戶高雄市
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