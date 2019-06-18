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屏縣藍前議員集體收回扣 更二審最重判6年10月

2019-06-18 13:20聯合報 記者林伯驊╱即時報導

屏東縣國民黨前縣議員林玉如等6人，遭控13年前任內利用屏東縣政府編列地方建設經費款，建議補助教會採購電腦，再向廠商收取金額的2成當回扣，雖二審一度逆轉判無罪，高雄高分院更二審，改依犯貪汙罪，判林玉如6年徒刑、連正勝5年10月、潘明利6年10月、林輝雄1年10月，皆褫奪公權，林輝雄獲宣告緩刑。可上訴。

另2名前縣議員黃順發一審時率先自白犯罪，有助檢察官查獲其他共犯，一審獲免刑確定；議員杜春生則於更一審判刑2年，褫奪公權5年，合議庭考量他認罪、犯罪所得較低，宣告緩刑5年確定。

判決指出，林玉如等6名國民黨屏縣前議員，2006年至2010年任期間，因屏縣府每年編列600萬元地方建設經費補助給各議員統籌運用，利用府會和諧心態，縣府對議員提出建議採購的物品通常僅書面查核，也低於10萬不用公開招標，竟從補助原住民教會採購電腦設備經費，向廠商收取2成的「服務費」。

合議庭查出，林玉如等6議員共計建議補助80間教會，不法所得部分，林玉如獲24萬3000元、連正勝26萬、潘明利53萬6000、林輝雄6萬、杜春生12萬、黃順發35萬2000元。

一審審理時，黃順發第一個自白，獲判免刑，其餘5人皆依利用職務機會詐取財物罪重判；二審卻認為，議員僅有建議權，縣府仍有實質審查權，縱使浮報價格，也無法證實議員有用詐術，逆轉判無罪。

不過最高法院撤銷發回後，更一審改依職務上行為收受賄賂罪，判林玉如等5人有罪；全案再被發回，更二審時林玉如、連正勝及潘明利仍否認犯行，林輝雄自一審就認罪，改依利用職權機會及身分圖自己不法利益罪，判林玉如等4人6年10月到1年10月不等徒刑。

屏東縣6名國民黨籍前縣議員，遭控任期間向廠商收取回扣，高雄高分院更二審依利用職權...
屏東縣6名國民黨籍前縣議員，遭控任期間向廠商收取回扣，高雄高分院更二審依利用職權機會及身分圖自己不法利益罪，判林玉如等4人6年10月到1年10月不等徒刑。可上訴。圖／翻攝自GOOGLE MAP
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屏東縣政府國民黨原住民
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