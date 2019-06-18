遠東航空掏空案纏訟11年 樓文豪判2年

2019-06-18 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台灣高等法院審理遠東航空掏空案，更一審今日宣判，遠航前財務處副總經理吳勇璋犯證券交易法等罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，支付國庫300萬元、提供80小時義務勞務。東信旅行社負責人樓文豪犯證交法申報及公告不實4罪與背信罪，判刑2年。韓澳旅行社經營人石清榮也被判刑1年10月，緩刑4年，支付公庫150萬元，義務勞務60小時。

吳勇璋從遠航專案經理一路往上爬，後來當到實掌財務的財務處協理，2006年7月升任財務處副總經理。樓文豪2005年間與柬埔寨、新加坡等地股東合資，在柬埔寨成立吳哥航空公司，並在我國設立柬埔寨商吳哥航空，與遠航合作台北／高雄往柬埔寨的包機業務，也是東信旅行社負責人。石清榮在澳門經營韓澳旅行社，並受韓國韓馬旅行社負責人梁承男(韓籍)之託，代韓馬旅行社與遠航公司簽約。

吳勇璋、樓文豪明知遠航公司與Angkor group無簽立顧問費合約，與吳哥航空沒簽訂台北至吳哥航線、與東信旅行社間也沒簽訂高雄至首爾「保證機位銷售合約」，卻為美化遠航財務報表，分別佯與Angkor group簽訂內容不實的航權顧問費合約及吳哥航空、東信旅行社簽立上開合約，並以預付航權費的名義匯款給Angkor group後，遠航另出具假發票給吳哥航空、東信旅行社，要求依契約支付保證營收差額。

樓文豪指示員工將遠航匯款予Angkor group的款項，以吳哥航空、東信旅行社名義匯款予遠航公司，充作吳哥航空、東信旅行社保證營收款項，美化遠航公司2005、2006年度財務報表。

而吳勇璋、樓文豪也知遠航與吳哥航空沒簽訂高雄至首爾、台北至濟洲的機位銷售合作合約，遠航公司與東信旅行社間也沒簽台北至帛琉的機位銷售合約，也為美化財報作假帳。

遠航公司與韓馬旅行社未簽訂台北到帛琉、濟州、高雄到首爾的機位保證營收合約，吳勇璋、石清榮、樓文豪也同樣虛偽、不實交易。

後來因吳哥航空積欠遠航鉅款，樓文豪以向地下錢莊借4500萬元後匯給遠航，為返還這些款項，吳勇璋獲指示向台灣產物保險公司的保險費請款通知書名義，將4500萬元匯還給樓，美化遠航2008年度財務報表。吳明知吳哥航空欠遠航錢，卻收受吳哥航空開立於航班起飛後數月才到期的支票，後因吳哥航空先前開立的支票無法兌現，並因資金困難倒閉，使得遠航公司無法回收應收帳款。

檢察官認為一審量刑過輕，吳、樓、石否認犯罪，但吳勇璋、石清榮到了更一審時終於認罪。更一審認為原審事實認定有誤、判決理由不備，因此撤銷改判。

更一審考量吳勇璋、石清榮已坦承犯行，並表示悔悟，依刑事妥速審判法規定判刑，並諭知緩刑。而樓文豪也從一審被判6年6月，減成2年徒刑。