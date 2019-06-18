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前里長想買票被錄音 法官判無罪

2019-06-18 11:58聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市豐原區下街里前里長羅秋英在去年選舉期間，由女兒批戰袍參選里長，但她被檢方指控，涉嫌在去年11月間，向兩位里民提到「他們如果買票、我們也來買」、「如果有買票，我馬上丟下去」等語，語意不止於假設性狀況，已達到行求程度，去年底遭檢方依違反選罷法起訴，台中地院審理後，認定羅女只是擔心對手賄選，要里民「提高警覺」，非買票賄選，判羅無罪。

判決書指出，羅秋英（68歲）在1998年間曾涉違反選罷法，遭判刑6月、褫奪公權2年定讞，之後由羅的丈夫出征，也選上里長，因羅丈夫年事已高，去年改由女兒出征，也順利當選。

不過在去年選舉期間，羅被檢方查出，涉嫌向兩位里民提到「這兩天怕有差池，怕買票，如果有買票，我馬上丟下去」、「我也有槍管、我也有子彈」、「你如果有收到，我絕對不會出賣你，說給錄音，要來還是，我多Double給你」、「要買阿就是什麼，面子關係啦」等語，遭檢方認定行求賄選，依法起訴。

全案審理時，合議庭審視羅與兩名里民對話的前後文，認為羅致電的目的，主要是因選舉投票日將近而趕到焦慮，因而撥打電話向里民確認對手的選舉動向，且根據多通電話的前後文語意，羅也認為競選對手應該不會買票，相關被檢方指控的涉嫌行賄的語意，只是讓選民知道「要提高警覺」，而非買票賄選。

合議庭也發現，里民向羅建議再掃街一次時，羅在電話中也提到「叫人，沒有給錢，就很不好意思，如果有給錢，20次都請來沒關係，我們又沒買票，沒關係」等語，認定羅無意、也無資力做出買票賄選的行為。

合議庭指出，檢方提出的證據，無法認定羅有金錢或其他不正利益為對價的行求賄選行為，無法形成合議庭有罪的心證，判羅無罪，全案可上訴。

台中市豐原區下街里前里長羅秋英與兩位里民的對話遭檢方蒐證，認為違反選罷法，台中地...
台中市豐原區下街里前里長羅秋英與兩位里民的對話遭檢方蒐證，認為違反選罷法，台中地院認定事證不足，判無罪。圖／本報資料相片
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賄選選罷法
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