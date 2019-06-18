雙城論壇飆警髒話 獨派女遭起訴侮辱公務員

2019-06-18 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



2018台北、上海雙城論壇之際，獨派人士不滿上海市副市長周波數度提及「兩岸一家親」等言論，趁他搭機離台到松機出境大廳抗議，以台語高喊「台灣中國，一邊一國」，其中一名劉姓女子大罵警察髒話，遭壓制逮捕、手臂骨折。台北地檢署依侮辱公務員等罪將她起訴。

去年12月20日下午2時許，抗議人士高舉「TAIWAN IS TAIWAN」、「台灣／豬瘟 一邊一國」等標語，更高喊「台灣中國，一邊一國」等口號，打算和周波抗議，不過隨即遭航警、松山分局以優勢警力包圍，現場一度發生肢體衝突，有7人遭警方保護管束。

周波搭機前原本打算簡短受訪，但在獨派人士激烈抗議之下，周波只好取消談話，直接出關。一名被警方管束的獨派青年因手機沒電，一旁劉女欲提供隨身電源，遭3名警員阻止，劉女氣得破口大罵「○你娘」。

劉女移送北檢後，檢察官勘驗現場蒐證影帶，認定她侮辱公務員罪嫌明確，依法起訴。另「台獨女神」郭潤庭、自由台灣黨成員李嘉宇涉妨害公務罪部分，因當天在場抗議民眾，比維護秩序警察及現場採訪媒體少，且兩人供稱完全不認識到場民眾，因此在查無積極證據，以證明到場民眾是經兩人號召前往之下，認定並非首謀，依罪嫌不足，5月6日不起訴。