炮烙竹聯會長報擦撞之仇 殘殺駭人高院重判18年

2019-06-18 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



竹聯幫南堂南賢會前會長陳智強去年6月遭伏殺，行凶的李灝、李志嘉與陳柏安自首，稱是「走路擦撞」引發糾紛，原本只是想教訓對方，沒想殺人。新北地院依殺人罪判李灝14年、李志嘉12年和陳柏安11年徒刑，檢方認為量刑過輕而上訴。台灣高等法院認為3人手段凶殘，李志嘉與陳柏安「無是非」地義氣相挺，自首避重就輕，改判3人各18、13、12年徒刑。

檢警調查，陳智強(35歲)自稱「南港殺強」，出獄後經營傳播經紀公司。李灝與陳智強去年2月間因行走糾紛，陳派人毆打李，李灝懷恨在心。

去年6月23日中午，陳智強在台北市南港區興中立體停車場遭擄，最後被帶到新北市鶯歌區一處鐵皮屋凌虐致死；當晚李灝3人向警方自首。檢、警調查，陳的遺體有多處挫傷、瘀傷、穿刺傷和高溫金屬物體炮烙的燒燙傷，脖子還有勒痕，研判是遭人勒住頸部，窒息而死。

李灝坦承動手打人，但強調原先只是教訓，沒有殺人意圖。李志嘉、陳柏安分別辯稱只是旁觀和把風，還說發現不對勁時有幫忙CPR急救。

新北地院認定，李灝將陳智強上衣剝光、用電動剃頭刀剃掉陳的頭髮，再用瓦斯噴槍燒紅鐵勾、或直接熱燙瓦斯噴槍噴火頭戳燙陳的身體凌虐，過程長達數小時。

地院審理認為李灝等人是有計畫地犯案，擄人之前曾在陳智強的車上裝GPS，經近2個月掌握作息行蹤後才動手，而把風的李志嘉和陳柏安稱「我在注意有沒有人從窗戶看，怕被人家發現」、「我不想看到血淋淋的畫面」，且李灝行凶時也沒離去，顯然知道李灝想殺人，3人是共犯。

新北檢起訴時認為被害人因經營傳播經紀公司的利益糾紛與天道盟美鷹會結怨，3名被告是受美鷹會委託殺人，但地院認為這只是闕姓證人的證詞，沒有其他證據佐證。