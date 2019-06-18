上尉訓練官詐公款9萬 自首記2大過2過獲免關

2019-06-18 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



陸軍四三砲指部郭姓上尉作戰訓練官，4年前疑因自身債務壓力，趁購買辦公用品浮報價格，詐取公款，直到國防部審計局查核郭的採購案有異，他才主動向憲兵隊自首。全案二審高雄高分院認定共詐得9萬4050元，考量郭已全數繳回，且軍方記他2大過及2過，依貪汙罪判2年徒刑，褫奪公權2年，並宣告緩刑5年，仍可上訴。

判決指出，郭姓男子自陸軍官校畢業，初任少尉見習官，2014年8月16日調派陸軍八軍團四三砲指部作戰科砲兵作戰訓練官，軍階上尉，他2016年1月4日主動自首接受偵審，去年4月請育嬰假留職停薪中。

郭姓男子擔任上尉作訓官時，負責作戰科訓練經費管理業務、下屬單位訓練經費分配，包括軍事裝備養護費、耗材物品、通訊費等，不料他卻因自身債務，偽造商家的店章，再從網路或賣場買來的物品虛報高價，以免用統一發票來申請核銷，甚至更將辦公室庫存品拍照，就謊報有採購。

合議庭查出，郭姓男子網拍購入「大圖輸出紙」6捲僅1900元，竟申報1萬2000元、空氣清淨機2台2400元，報5000元、腕式血壓計10組9800元，報1萬9800元。

不過2015年底，國防部審計局審查郭的採購案認為有異而未准核銷，郭自認事跡敗露，2016年1月4日主動向高雄憲兵隊自首，偵訊、審理時也都承認犯行。

合議庭統計，郭姓男子每次詐得2600元至2萬7200元，共詐得9萬4050元、實際領到6萬7320元，考量認罪且全數繳回，且他案發遭軍方記2大過及2過，依犯公務員利用職務上之機會詐取財物罪判2年徒刑，褫奪公權2年。