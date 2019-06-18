路面坑洞害騎士餘生請看護 國賠649萬

2019-06-18 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



黃姓男子4年前騎車經過高雄市北林路南區焚化爐第二出口前時，因路面有長約1.7、寬約1.1公尺的坑洞，害他陷入坑裡，車身因傾斜，撞擊坑洞邊緣後再翻轉坑外、傾倒並滑行。黃顱內出血、左側顏面骨骨折，身體也有多處擦傷，他認為經濟部工業局未維護道路平整，要求國賠854萬元。高院高雄地院判工業局賠649萬元，最高法院維持二審見解確定。

工業局表示，每日都有巡檢道路，發現坑洞時也隨時通知包商維修，應無管理缺失。工業局2015年5月21日發現道路因梅雨鋒面而有零星剝落後，即通知鈺祺工程公司進場維修，坑洞同年月26日修補完畢，之後再遭重車輾壓，才呈現事故時的弧形下陷狀態，且這個坑洞位在快車道，除非危及汽車行車安全，否則不會在快車道設立警告標誌，以免大車看到警告標誌往機車慢車道閃避，反而危及機車騎士。

工業局說，當年6月2日車禍時，黃(62歲)因路邊有大卡車而往快車道方向騎，這不是一般正常情形，且屬難以預料。不過高院高雄分院認為騎士本可行駛肇事的車道，但車道既有大坑洞，又無警告標誌，害騎士沒能注意及時閃避，工業局管理道路有疏失。

黃姓男子原以焊接配管等工程為業，因車禍致傷，未來依常理須全日看護，勞動能力減損程度為82%，原先他月薪4萬1093元；依估算，車禍當時他的餘命應還有22年又306天。黃請求醫療費用、勞動能力減損、增加生活用品費用、看護費與精神慰撫金。