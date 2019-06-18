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誇張！機長搞烏龍 乘客被迫2000公尺高空跳傘

安侯建業會計師吳秋華內線賺2500萬 判3年8月

2019-06-18 11:19聯合報 記者王聖藜╱即時報導

安侯建業會計師事務所會計師吳秋華被控辦理上市公司「超眾科技」簽證財報的機會，事前獲悉重大利多訊息洩漏給妻子廖麗櫻，廖以人頭戶買股獲利2500萬元，吳、廖女被訴；台北地院審理，今天依違反證券交易法罪判吳3年8月，判廖女2年，廖女繳回犯罪所得239萬元沒收。可上訴。

吳秋華是知名會計師，他1999年年僅42歲時，即接任國內四大會計師事務所安侯建業事務所的所長，吳前因另涉「六福開發」內線交易案，檢察官偵查期間再查獲他與妻子廖麗櫻涉超眾科技內線交易案。

檢調查出，2012年間，超眾科技認列境外投資收益，由於淨利比起去年同期大幅成長，即屬於重大利多訊息；吳秋華利用同年8月10日辦理超眾財報簽證的機會，提前獲悉訊息，洩漏給妻子廖麗櫻，廖女後來利用親友的人頭帳戶以1000萬元提早買進350多張超眾股票。

2012年8月27日，超眾董事會通過認列境外投資收益後，向證交所公告，不過，廖麗櫻卻早在8月14日起即陸續買進超眾股票以套利；超眾股票後來由每股28元漲至130元，一年半以後，廖女以3500萬元出脫手中持股，檢方估算獲利約2500萬元，依證交法內線交易罪查辦吳秋華、廖麗櫻。

偵查庭訊時，吳、廖女均否認犯罪，吳辯稱，未洩漏超眾的利多訊息給廖麗櫻，表示廖女是依自己的投資判斷買股票，廖麗櫻也表示投資與吳秋華無關等，檢察官根據蒐證，將吳秋華夫婦起訴；審判時，吳仍作無罪答辯，不過，廖女更改訴訟策略，繳回犯罪所得。

內線交易檢察官簽證
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