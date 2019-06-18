假冒失主到銀行補辦金融卡 小偷得手領走存款

2019-06-18 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



李姓計程車司機趁梁姓男子下車購物未鎖車門，偷走車內皮包，花用現金1000元後，還拿梁的金融卡想提領存款，但不知密碼未得手。李男不死心，偽刻梁男印章，並持梁男雙證件去銀行辦理補發金融卡，竟成功騙過行員，持新金融卡領走梁男15萬元存款。基隆地院審結，分依竊盜等4罪判處李男應執行4個月徒刑、拘役共70天。

判決指出，李男去年12月15日凌晨見梁姓男子把車停在源遠路，下車購物時未上鎖，李打開梁男的車門，偷走車內的黑色皮夾，內有現金1000元、提款卡及身分證等證件。

李男持梁男的銀行金融卡想提領現金，但因不知密碼領不到。李於是到刻印店偽刻梁姓男子印章，再持梁男身分證、駕照「雙證件」，到銀行辦理晶片金融卡異動。行員誤以為他是梁本人，將補發的金融卡交給李男。

李男取得新的金融卡後，操作自動櫃員機4次分別提領1萬、6萬、6萬、2萬，合計15萬元。李男還以金融卡「Smart Pay」消費扣款功能，在計程車上刷卡2200元。

梁姓男子數日後察覺皮包遭竊，且帳戶存款被盜領才報案。李男去年12月25日在超商提款時，有人覺得他形跡可疑報警，員警到場盤查，在他的身上起出梁男身分證、金融卡。檢方偵辦後將他起訴。