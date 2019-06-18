假冒失主到銀行補辦金融卡 小偷得手領走存款
李姓計程車司機趁梁姓男子下車購物未鎖車門，偷走車內皮包，花用現金1000元後，還拿梁的金融卡想提領存款，但不知密碼未得手。李男不死心，偽刻梁男印章，並持梁男雙證件去銀行辦理補發金融卡，竟成功騙過行員，持新金融卡領走梁男15萬元存款。基隆地院審結，分依竊盜等4罪判處李男應執行4個月徒刑、拘役共70天。
判決指出，李男去年12月15日凌晨見梁姓男子把車停在源遠路，下車購物時未上鎖，李打開梁男的車門，偷走車內的黑色皮夾，內有現金1000元、提款卡及身分證等證件。
李男持梁男的銀行金融卡想提領現金，但因不知密碼領不到。李於是到刻印店偽刻梁姓男子印章，再持梁男身分證、駕照「雙證件」，到銀行辦理晶片金融卡異動。行員誤以為他是梁本人，將補發的金融卡交給李男。
李男取得新的金融卡後，操作自動櫃員機4次分別提領1萬、6萬、6萬、2萬，合計15萬元。李男還以金融卡「Smart Pay」消費扣款功能，在計程車上刷卡2200元。
梁姓男子數日後察覺皮包遭竊，且帳戶存款被盜領才報案。李男去年12月25日在超商提款時，有人覺得他形跡可疑報警，員警到場盤查，在他的身上起出梁男身分證、金融卡。檢方偵辦後將他起訴。
李男在法院開庭時承認犯行，法官檢視被害人、證人證詞及相關錄影畫面、照片，認為梁的自白與事實相符。梁男共犯竊盜、行使偽造私文書、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及詐欺取財4罪，分別處以拘役30日、有期徒刑3個月、有期徒刑3個月（兩案應執行4個月）及拘役40日，得易科罰金。全案可上訴。
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