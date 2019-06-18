分房多年妻子求離婚 法官駁回：維繫婚姻不僅性生活

2019-06-18 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市陳姓男子和妻子結婚逾52年後，妻子以兩人分房多年，加上她生病住院期間，先生未曾到醫院探視向法院訴請離婚：陳主張自己未曾背叛妻子，妻子嫌他打鼾太吵被要求分房睡，妻子到就醫院只要求女兒去陪，都不願告訴他，他不知妻子生病住院；法官認為，夫妻維繫婚姻基礎在於精神、肉體及經濟等各方面共同經營生活，不僅限於性生活關係，且陳不願意離婚，駁回陳妻離婚請求，全案可上訴。

陳妻主張，她和先生1967年結婚，起初兩人婚後生活尚屬和睦，婚後不時因細故爭吵。兩人1997年搬遷至新家後就分房居住，曾因女兒離婚搬回娘家居住，她不得已和先生同房，但仍分床睡，女兒3年後再嫁搬出，兩人又回復至先前分房居住。

陳妻說，兩人互動冷淡，她因年事已高，近年來體況不佳，患有冠狀動脈阻塞、臀部挫傷併作骨神經痛，分別於2017年12月，2018年12月間到醫院住院，先生不僅未曾至醫院探視，向法院訴請離婚。

陳則主張，夫妻之間難免會偶有爭吵，但偶有爭吵並不致於影響夫妻共同生活，何況兩人結婚逾50年，分房睡是因妻子嫌棄他睡覺打鼾太吵，才要求分床睡。

陳表示，妻子平常去就醫都只要女兒去陪，他不知妻子因病住院，事後女兒告訴他才知道此事，他罹患癌症，2019年住院做化療，妻子也沒到醫院來看他，他工作所得全部都交給原告，這是傳統台灣男性關心太太的方式。

法官認為，陳妻雖主張和先生分房多年，但夫妻本無同住一房之義務，且夫妻間於婚姻中性關係發生也不以同房生活為前提，自然不能逕以兩造有分房情形，即推認陳於分房期間拒絕與妻子敦倫，造成使雙方間婚姻關係存有破綻