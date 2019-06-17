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議員涉嫌詐領助理費 法院認定助理幫跑攤判緩刑

2019-06-17 20:46聯合報 記者林敬家╱即時報導

中國國民黨籍彰化縣議員凃淑媚擔任議員期間涉嫌以友人何女、施女當人頭詐領助理費，議會薪資匯入助理帳戶後，涂淑媚每月提領助理費4萬元，再將2萬元薪資給何姓助理，遭檢方起訴，彰化地院依違反貪汙治罪條例，判凃淑媚有期徒刑2年，得易科罰金，緩刑5年，應向公庫支付200萬元，可上訴。

提供帳戶的何女則判有期徒刑1年2月，得易科罰金，緩刑4年，應向公庫支付50萬元、施女判有期徒刑8月，得易科罰金，緩刑3年，應向公庫支付30萬元。

判決書指出，凃淑媚從第14至19屆（現任）擔任縣議員，在擔任第16屆議員期間，取得不知情蔡男、蔡女、何姓女助理之子許男、施姓女助理之夫郭男身分證，登載彰化縣議會議員助理名冊，申報助理費，議會每月將議員薪資與助理費匯入涂淑媚帳戶，涂女再提領現金給何女、施女等實際聘用助理人員。

2009年8月起，何女提供本名帳戶供凃女使用，助理費直接撥付助理本人帳戶，凃女則每月提領助理費4萬元，再給何女約定2萬元現金報酬。何女辯稱，她將帳戶提款卡交給議員使用是幫忙提款，但法官認為，助理委託議員跑腿，有違常情，並不採信。

彰化地院認為，何女與施女從2009年8月至今都幫忙凃淑媚參跑攤，檢方提出的相關事證無法證明她們僅是凃女人頭助理，但凃女提報未擔任她助理的人為助理，並以何女提報的助理補助費與春節慰問金，並非全部由何女取得，損害彰化縣議會議員助理費管理的正確性，違反公務員登載不實罪。

彰化縣議員凃淑媚被依違反公務員登載不實罪被判有期徒刑2年，得易科罰金，緩刑5年，...
彰化縣議員凃淑媚被依違反公務員登載不實罪被判有期徒刑2年，得易科罰金，緩刑5年，應向公庫支付200萬元。報系資料照
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