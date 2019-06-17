車禍提職災訴訟求償40萬 法院查出他摸魚判敗訴

2019-06-17 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名王姓臨時清潔工控訴老闆沒有依法加保勞保，害他車禍無法辦理補償，一審獲新北地院板橋簡易庭判賠18萬元，但他不甚滿意，老闆上訴時，他也主張賠償金太低，要求至少40萬元，結果二審被新北地院查出當時是準備去參加私人聚餐，屬私人行為，官司今天以敗訴收場，且不得上訴。

王姓男子興訟指稱，他2015年1月27日承接新北市政府第二檔案庫的打掃工作，中午11時55分掃完回到公司發現遺落工具，所以與徐姓男子騎乘私人機車折返尋找，結果途中發生車禍，導致他右側脛骨和腓骨骨折；他主張骨折導致他傷後20個月無法工作，老闆卻未依法替他投保，導致無法申請職業傷害補助，因此向老闆提出民事損害賠償告訴。

審理時，王男的老闆表示王男是臨時工，不願與公司有瓜葛，也不願提供身分證件、不投保勞健保。此外，王男當天中午外出是跟徐男去找徐母聚餐，並非返回檔案庫取工具，而且其他員工事隔2天去檔案庫完成他未完成的清掃工作時，也沒有發現遺落的工具。