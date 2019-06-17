私接節目遭福斯國家地理頻道提告 高檢命起訴六福總裁

2019-06-17 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國內知名企業六福集團總裁莊秀石。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook

在有線電視頻道中極具知名度的福斯傳媒和國家地理頻道，控告百年國際科技公司未經授權，私自擷取「正版」有線電視業者節目訊號，供高雄某酒店使用，違反著作權法。原先台北地檢署三度不起訴百年負責人、六福集團總裁莊秀石，經高檢署再議，認定莊以公開播送方式侵權，命令起訴，因此依法將他起訴。

莊秀石是國內知名企業六福集團總裁，目前六福傳到第三代，由莊秀石的獨生女莊豐如接班。六福集團旗下有上市公司六福開發，經營的品牌包括六福村樂園、六福客棧，以及六福皇宮（已熄燈）都為大家所熟知。

起訴指出，莊秀石明知頻道內播放的節目，屬香港商福斯傳媒台灣分公司、美商國家地理頻道等3公司享有著作權的視聽著作，未經其同意或授權不得擅自公開播送，也知福斯傳媒及國家地理頻道授權給位於新北市新莊區、五股區、林口區及泰山區的有線電視業者永佳樂，對其收視戶公開播送。

莊竟於2013年7月10日前某日，指示百年不知情的蔡姓、王姓業務，前往高雄某間酒店找上陳姓負責人，雙方接洽後，陳同意百年公司去酒店機房架設相關設備，由百年工程人員擷取永佳樂公司訊號，轉換為IP訊號後，傳輸到酒店機房，再傳輸至客房的IPTV電視盒，供旅客點選觀賞節目。

2013年7月10日、11日，福斯傳媒台灣分公司人員入住該間酒店，發現電視機提供這些未經授權的節目，報警提告，由高雄地檢署呈請高檢署移轉管轄至北檢偵辦。北檢先前三度不起訴，經高檢署命令起訴，因此第四度偵查後，依法起訴。

檢方認定，莊的行為違反著作權第92條以公開播送方式侵害他人著作財產權，依法科以罰金刑。另外，莊被控違反第80條之1第2款破解、破壞或規避防盜拷措施，而涉有同法第96之1條第2款罪嫌部分，因一旦訊號傳到用戶端，即已無加密，用戶可自行擷取訊號分給他人。

檢方認為，莊應該無破解等情形，但此部分倘構成犯罪，因與起訴部分具有同一事實關係，屬裁判上一罪，為起訴效力所及，不另為不起訴處分。至於陳姓酒店負責人，雄檢予以不起訴。