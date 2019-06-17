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一對一猥褻女學生 國文老師保證「以後不教了」判緩刑

2019-06-17 16:50聯合報 記者王聖藜╱即時報導

蔡姓補習班國文教師被控猥褻來班上課的女學生，被檢方起訴，法院審理時，蔡認罪，賠償70萬元，蔡還向被害人家屬保證今後不再擔任教職等，台北地院今天依對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪，判蔡有期徒刑10月，緩刑2年，向公庫支付10萬元。可上訴。

蔡是台北市某補習班的國文教師，2018年4月28日晚間，他在補習班教室，利用1對1教學的機會，接續以手觸摸12歲女學生的胸部，被補習班其他學生察覺有異，向其他教師反映。

被害人的母親後來得知，代女提告，蔡被檢察官起訴，法院審理時，蔡對於猥褻女學生坦承不諱，法官檢視檢警蒐證，認定蔡犯罪事證明確。

法官認為，蔡沒有犯罪前科，行為時為補習班教師，具有相當的社會生活經驗，明知被害人年紀小，身體及心智的發展不成熟，思慮也較為不周，竟未克制私慾，逾越師生分際，對被害人猥褻，造成對方身心健康與人格發展的不良影響。

判決說，蔡雖一度否認犯行，但後來坦承犯罪，並與被害人達成和解，賠償70萬元，且承諾不再擔任教職，足以認定他事後已有悔悟之意，且積極彌被害人的創傷；另，被害人母親開庭時表示，蔡於調解時已付清和解的款項，她對蔡的量刑並無意見，因此判蔡緩刑。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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補習猥褻
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