男子付了450萬仍難擺脫小三糾纏 錄音提告斷情緣

2019-06-17 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



郭姓男子與林姓女子有婚外情，郭指控受林女恐嚇給她300萬元，檢方偵結，依恐嚇取財罪嫌起訴林女。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook

郭姓男子與林姓女子有婚外情，林女以保障為由，要求郭給她150萬元到手後，涉嫌以「我一定給你死」、「注意你那2個小孩子」，又恐嚇郭給她300萬元得逞。郭錄音後告林女恐嚇取財，林女否認犯行，指錢是郭自願給的，錄音內容是酒後講氣話。基隆地檢署偵結，認定林女觸法，依恐嚇取財罪嫌起訴。

檢警調查，郭男與林女曾為男女朋友，去年9月林女對郭說「你老婆有BMW，我也要一個保障，要給我150萬，否則要公開兩人關係，並到你家裡及公司鬧」，郭心生畏懼，去年10月先後給林女70、80萬，合計150萬。

去年12月16日林女又在信二路租屋處，對郭男說「兩個人怎樣，協調好不給我300萬是不是」、「我先警告你，你付出的代價會更大，還有注意你那2個小孩子」。郭心生畏懼，簽了1張300萬元本給林女。

數日後，林女又在租屋處對郭說，「我想要殺了你全家」、「你如果把我逼到300萬都拿不到的時候，你就會知道，看我會怎麼做」，郭在今年1月16日與林女到銀行領出327萬元，其中300萬元交給林女並取回本票。

今年1月20日林女在租屋內對郭說，「你馬上可以給我走，你看我會不會殺了誰」、「你兩個小孩都會出事」、「我也可以殺人滅口」，郭男事後提告。

林女供稱，郭是出於承諾給她保障及贈與才給她300萬，她也有付出感情。至於錄音內容是她在租屋處喝醉酒講的氣話，不知道郭會錄音。如果她恐嚇取財，郭早就告她了，不會心甘情願給她錢，且一次比一次多。

檢方認為，郭男指林女以「你老婆有BMW，我也要一個保障，要給我150萬，否則要公開兩人關係」等話恫嚇他，無錄音或證人可供證明。兩人曾為男女朋友，給林女150萬不能排除是出自感情因素，此部分不起訴。林女要求郭付300萬有錄音、銀行領款等事證，認定林女供述為卸責之詞，依法起訴。