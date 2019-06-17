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長髮警葉繼元考丙案 聲請大法官釋憲

2019-06-17 14:44聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

警政署保二總前隊員警葉繼元，2014、2015年因蓄長髮考績獲丙等，他認為保二違反性別平等法，各別提告請求撤銷兩年度「考丙」，經最高行政法院均判敗訴確定，今下午在台灣警察工作權益推動協會等單位陪同下，赴司法院聲請釋憲，請求宣告警察人員儀容禮節及環境內務重點要求事項規定有違性別平等，該規範無效。

葉繼元2015年因蓄長髮遭記17支申誡，但未於法定期間法提起申訴而確定，警政署按規定將懲處作為打年終考績的參考，但葉認為保二記申誡違反性平法，提告主張撤銷申誡和考丙，並將因申誡被扣的分數加回來。

法院認為，警政署辦理考績程序，是依公務人員考績表所列工作、操行、學識、才能等，併計其平時考核獎懲次數所增減分數後，綜合評擬為60分，此作為合法。

此外，考績評定核無違反考績法相關規定、無任何法定程序上瑕疵或對事實認定違誤，也有遵守一般公認價值判斷標準，未違反行政法原理原則等，因此並不違法。

法院指出，警政署對於男、女員警儀容要求不同，並不違反性平法規定，也無性別歧視。規範儀容目的為「整飭員警儀態，美化環境內務，維護應勤裝備，提振工作精神，以端正警紀，建立警察良好形象」，與性平法規範目的「保障性別工作權之平等，貫徹憲法消除性別歧視、促進性別地位實質平等之精神」不同，並不違反性平法。

葉於2018年6月6日主動辭職。2015年考丙案，最高行政法院今年1月31日判葉敗訴確定，而他另針對2014年考績丙等提告，也於1月17日獲敗訴確定。

台灣警察工作權益推動協會指出，惡法依舊存在，性別的不平等仍然存在警界內，未見淡薄，對於警察人員的儀容、行為，過度細緻而不合理，甚至帶有性別刻板的規範，仍然沒有改變，警政署今年更換制服，但只改變了外在的制服，但是卻沒有進一步反思內在對於警察人員身體的尊重。

葉上訴至最高行政法院，惜法院仍於108年度判字第46號主張「警政署為使人民易於區辨，且建立警察之形象以表徵國家之威信，並彰顯警察之紀律」、「自難將之與性平法為比較」，顯然表示憲法基本權（性別平等及勞動權益）難以對抗特別權力關係、以及不完整的法律保留與不明的救濟途徑。　

協會認為，此案突顯政府仗恃「特別權力關係」，對於公務人員應獲得憲法保障的性別平等及牽涉人格及財產與健康的勞動權益等基本權怠慢輕忽，國家權力對人性尊嚴的傷害正是此案問題的本質，唯有國家認清與尊重這些細微的差別，認清與尊重個體的容貌，這才是我們追求平等、追求基本權保障、捍衛人性尊嚴的法治。

警政署保二總前隊員警葉繼元，2014、2015年因蓄長髮考績獲丙等，經法院判敗訴...
警政署保二總前隊員警葉繼元，2014、2015年因蓄長髮考績獲丙等，經法院判敗訴確定，今下午在律師郭德田等陪同下，赴司法院聲請釋憲。圖／台灣警察工作權益推動協會提供。
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警察性平法釋憲
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