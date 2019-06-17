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檢察人事活水？檢審會今通過一審調二審「決賽」名單

2019-06-17 14:38聯合報 記者王聖藜╱即時報導

二審檢察官職缺僧多粥少問題多，法務部今年推動一、二審檢察官輪調制活化升遷，二審辦事今年出缺6個名額，檢審會民選委員今召開會前會，通過9人名單進入決賽，經下午檢審會全體追認，近日由部長蔡清祥圈選其中6人。

檢審會民選委員決議的為林李嘉（新竹地檢署，35期）、黃士元（台北地檢署，36期）、周文祥（台南地檢署，36期）、李進榮（台北地檢署，37期）、楊淑芬（基隆地檢署，37期）、謝謂誠（台中地檢署，38期）、曾靖雅（高雄地檢署，40期）、姚玎霖（彰化地檢署，41期）、洪英丰（彰化地檢署，42期）。

今年一審檢察官調二審辦事，只要實任檢察官即具備資格，調二審辦事一期2年，打破以往要1、20年才有機會上二審的舊態；依人事規章，如果擁有「二審檢察署工作經驗」，未來，將可以擔任法務部以降一級單位副首長、行政執行署分署長、或者警政署政風主任等相關職務，誘因很高。

二審檢察署辦事的職缺，共出缺6個名額，分別是台灣高檢署3人、台中、台南、高雄高分檢署各1人，卻有全國近50名符合條件的檢察官報名參與；經檢察高層審議，上周通過初選14人名單，今天，民選檢審委員從中精選出9人，下午提供給檢審會追認，再由蔡清祥挑出6人決勝名單。

由17人組成的檢審會為民選9人、官派8人，民大於官，因此，9名民選委員的決議「幾乎綁定」官派委員的意志，下午正式檢審會只是形式背書，依表訂期程，法務部長需在本月底前圈選出6名一審調二審辦事的檢察官，不過，法務部年度檢察人事調動在即，預計作業期程會提前。

圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影
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檢察官蔡清祥
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