夫趴汽車引擎蓋求妻返竟摔死 妻喊「停車」獲不起訴

2019-06-17 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市觀音區謝姓男子懷疑張姓妻子和小王潘姓男子有染，今年2月2日目睹兩人同車，要求妻子下車回家未果，整個人趴在引擎蓋上阻擋不讓離去，潘姓小王竟叫開車的蔡姓男子把謝男甩開，蔡以時速100公里狂飆近9公里害謝重摔落地死亡，桃園地檢署今天將蔡姓駕駛、潘姓小王分別依殺人、教唆殺人罪嫌起訴，張姓妻子因在車內曾大喊「停車、那個人是我老公」要求停車未果，獲不起訴處分。

桃園地檢署起訴書指出，張女（42歳）與謝姓丈夫（47歲）相處不睦，另與潘姓小王（47歳，在押）交往後同居，今年2月2日小年夜的前一天深夜，由蔡姓男子（39歲）開車，搭載張女、潘男前往桃園市觀音區新富路，與張女閨密童女見面，童女丈夫邱男開車則搭載童女、謝男一同前往見面。

謝男下車發現張女與潘姓小王坐在蔡男車上，當場擋在車前要求張女、潘男下車，不料兩人不理會，由蔡男立即移動子離開，謝男為阻止車子，情急整個人趴在蔡男的汽車引擎蓋上，僅以雙手抓住擋風玻璃柱，未料潘又叫蔡甩開謝男，蔡以時速100公里高速行駛而去，一路蛇行連闖紅燈、狂飆9公里，張女途中曾喊「停車，那個人是我老公」，要求蔡男停車未果，謝男最後體力不支被拋甩下車、重摔路中，邱男開車在後追趕無效，謝男送醫因顱內出血等症狀宣告不治。