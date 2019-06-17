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全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

夫趴汽車引擎蓋求妻返竟摔死 妻喊「停車」獲不起訴

2019-06-17 14:31聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市觀音區謝姓男子懷疑張姓妻子和小王潘姓男子有染，今年2月2日目睹兩人同車，要求妻子下車回家未果，整個人趴在引擎蓋上阻擋不讓離去，潘姓小王竟叫開車的蔡姓男子把謝男甩開，蔡以時速100公里狂飆近9公里害謝重摔落地死亡，桃園地檢署今天將蔡姓駕駛、潘姓小王分別依殺人、教唆殺人罪嫌起訴，張姓妻子因在車內曾大喊「停車、那個人是我老公」要求停車未果，獲不起訴處分。

桃園地檢署起訴書指出，張女（42歳）與謝姓丈夫（47歲）相處不睦，另與潘姓小王（47歳，在押）交往後同居，今年2月2日小年夜的前一天深夜，由蔡姓男子（39歲）開車，搭載張女、潘男前往桃園市觀音區新富路，與張女閨密童女見面，童女丈夫邱男開車則搭載童女、謝男一同前往見面。 

謝男下車發現張女與潘姓小王坐在蔡男車上，當場擋在車前要求張女、潘男下車，不料兩人不理會，由蔡男立即移動子離開，謝男為阻止車子，情急整個人趴在蔡男的汽車引擎蓋上，僅以雙手抓住擋風玻璃柱，未料潘又叫蔡甩開謝男，蔡以時速100公里高速行駛而去，一路蛇行連闖紅燈、狂飆9公里，張女途中曾喊「停車，那個人是我老公」，要求蔡男停車未果，謝男最後體力不支被拋甩下車、重摔路中，邱男開車在後追趕無效，謝男送醫因顱內出血等症狀宣告不治。 

檢方表示，謝男當時身體俯趴在蔡男的汽車引擎蓋上，頭部未配載安全帽等任何防護措施，蔡男明知高速行駛長達數分鐘拋甩開車下，謝男可能無法久撐、重心不穩摔落地面道致頭部著地等，蔡男可以預見謝男可能因跑到亡仍加速狂飆行駛，潘男途中教唆蔡男開車甩開謝男，分別依殺人、教唆殺人罪嫌將蔡男、潘男起訴。張女在車內曾出言要求蔡男停車，無證據顯示她有教唆加速行駛情事，以不起訴處分。

桃園市謝男目睹妻子坐小王車內求妻回家未果，趴在小王引擎蓋上阻止，卻遭小王及駕駛高...
桃園市謝男目睹妻子坐小王車內求妻回家未果，趴在小王引擎蓋上阻止，卻遭小王及駕駛高速狂飆落死亡，檢方起訴小王及駕駛殺人罪嫌。記者曾增勳／翻攝
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