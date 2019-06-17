中古車太便宜要小心！詐團在網站刊登假廣告騙千萬

2019-06-17 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



綽號「阿才」的詐騙集團涉嫌在2016年間聘請台中市周姓男子，協助在8891汽車交易網、YAHOO中古車等售車網站，刊登低於市場行情的二手車廣告，有消費者上門詢問後，再委由機房人員謊稱需匯款定金等，讓不知情的消費者受騙匯款後，車手再將人頭戶的贓款轉走。經檢警統計，被該團行詐的被害人有39人，總計詐得1110餘萬元，台中地檢署今偵結，將涉案周姓男子等12人依詐欺罪起訴。

起訴書指出，綽號「阿才」的詐騙集團利用在8891汽車交易網、YAHOO中古車網站的網頁，刊登販售低於市價的不實中古車廣告，吸引不知情的消費者上門詢問，一有消費者詢問，電話直接撥進詐團的第一線機房人員，並向消費者謊稱，需要先匯款定金，隨後再由第二線的機房人員假扮會計師、法務人員，謊稱需將購車款匯進指定帳戶，辦理公證程序，消費者不疑有他匯款。

檢警統計，從去年6月至今年1月間，就有39名消費者受騙上當，每人被騙金額達5000元至90萬元不等，總計詐騙金額達1110餘萬元。