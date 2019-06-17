死刑是「懲罰」嗎？男子絞殺債主判16年刑定讞

2019-06-17 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子吳進毅積欠邱姓債主71萬5千元，每個月要付5萬利息，邱逼債嗆「不還錢就等著喝農藥！」。吳無力償還，佯裝願帶邱到胞兄住處取款，卻趁邱開車時用紅色布繩強力勒住邱的脖子，10分鐘後邱遭絞死。宜蘭地院依殺人、遺棄屍體罪判吳16年徒刑，褫奪公權6年。台灣高等法院駁回吳與檢方上訴，最高法院維持二審見解定讞。

高院認為，死刑與其說是懲罰，不如說是報復，南非憲法法院1995年死刑違憲判決理由直接指出「被害死者親友希望申張正義的怒氣，加深了社會大眾對此類犯罪的厭惡感。這種厭惡感，很輕易的變成要求報復的聲音。但是死刑並不是社會大眾對罪行表達震怒情緒的唯一方式。我們早就脫離了古早以前，直接從字面解釋聖經上所謂的『以牙還牙，以眼還眼』的年代。」。

吳進毅從事碗盤生意，他向警方表示，向邱借71萬5千元，每月得付約5萬元的利息，因邱不斷逼債，還帶小弟上門催討，要求一次把錢還清，他被逼急才生殺意。

去年1月30日，吳進毅以要找哥哥替還款為由約出邱，卻乘機以勒斃對方，再開邱的車到員山鄉山區棄屍。邱的陳姓女友因找不到邱男，當晚10點向警方報案。警方請邱的黃姓友人釐清邱交友情況，陳女也說邱與吳進毅間有債務糾紛，警方認為事有蹊蹺，約談吳。

吳無法清楚交代行蹤、供詞也不一，警方懷疑他嫌疑重大，暗示他「好好想想」，撂下一句「要測謊」後，讓吳男離開。隔日清晨5點，吳自行投案，並表示「人是我殺的！」，隨後帶著警察找屍體。

宜蘭地院認為吳沒有前科，和邱原本是朋友，是因債務問題而爭執，絞殺手段凶殘。而吳棄屍，任邱的遺體日曬雨淋，事發後還說不知道邱的去向，判吳16年徒刑，褫奪公權6年。

案經上訴，檢方認為本案不符合自首要件，且量刑過輕，不符比例。吳則稱是臨時起意殺人，訴苦邱「要叫小弟收款」、「叫我喝農藥」，才有自保、報復心態。