3D感測技術遭原員工攜出？鴻海華碩挨告獲不起訴

2019-06-17 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



立普思公司指控原公司內的軟體研發等部門郭姓、邱姓資深經理，任職期間重置技術機密後，離職另成立伍碩科技公司並夥同其餘原公司員工，將技術用於華碩、鴻海生產的3D體感偵測機「ASUS Xtion 2」，因而損害原公司，涉營業秘密法。台北地檢署認定無證據證明犯行且獲撤告，今再度不起訴9人及伍碩、華碩、鴻海3公司。

官網指出，立普思公司（LIPS）專精於全球3D機器視覺技術。主要產品為3D攝影機與相關3D辨識軟體。其中深度感測技術包含: ToF飛行時間 、結構光、雙目立體視覺、與MEMS微機電。

立普思指控，軟體研發暨工程處郭姓經理、陳姓經理、電子研發暨工程處邱姓資深經理等5名原公司員工，明知公司傾注大量資金研發深度攝影機、影像辨識等技術，提供3D感測軟體、韌體及硬體整合全方位服務，且服務技術是營業秘密。

郭姓經理等5人任職原公司期間，大量接觸相關資料，竟與華碩吳姓產品經理、吳姓產品工程師及鴻海鴻超準事業群相機模組事務處黃姓業務經理、江姓資深協理共謀侵害著作權。

立普思指控，郭姓經理、邱姓資深經理離開原公司後，成立伍碩科技公司，其他人再轉去這間公司任職，並將原公司3D深度攝影機軟體驅動程式、影像校正程式碼、校正軟體參數、校正機台配置規格、演算法、模型等相關技術著作洩漏、交付給伍碩使用。

伍碩再把這些技術用於華碩、鴻海所生產的「ASUS Xtion 2」產品上，銷售給顧客來獲利，損害立普思公司的利益，因此控告9名被告及3公司法人涉營業秘密法。

檢方先前調查後，給予不起訴處分，經立普思公司再議，高檢署發回續查。由於立普思撤回告訴，檢方將屬告訴乃論罪部分均不起訴；至於屬非告訴乃論罪的「境外犯罪」部分，因無充分證據證明犯行，也不起訴。