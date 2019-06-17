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領不到基地台補助不爽 老翁在水塔洗澡尿尿糟蹋鄰居

2019-06-17 10:50聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市林姓老翁住在潭子區某大樓，原本領有中華電信的基地台補助約1萬餘元，後來移出後，林遷怒大樓住戶，林涉嫌每月一次到大樓的頂樓水塔尿尿、洗澡，從前年6月開始一直到去年7月，因住戶反映用水有異味，才發現林犯行，另又查出林涉嫌破壞電梯的控制面板，台中地院認定林犯妨害公眾飲水等3罪，分處有期徒刑1年8月、3月、拘役30日。

判決指出，林姓老翁（69歲）住在潭子區中興北路某大樓，林原領有每月1.2萬元的中華電信基地台補助，不過遭大樓住戶反對後，基地台移出，林遷怒住戶，涉嫌從前年6月至去年7月間，以每月一次的頻率到大樓頂樓的水塔「洗澡、尿尿」，使大樓的水質氨氮超標，因有住戶反映，大樓裝設監視器後，才發現犯行。

另外管委會也發現，林去年2月間涉嫌以硬物破壞電梯面板、7月間將頂樓剛完工的泥作補砌處，以水桶澆水後，再徒手拉扯水管，讓排水管附近的補砌的水泥面龜裂。

大樓在去年7月間召開會議討論林在水塔便溺時，請來警方到場，未料林當場向在場住戶恐嚇「我沒把他們毒死算不錯了」，全案警詢後依妨害公眾飲水、毀損、恐嚇罪函送法辦。

台中地院審理時，林辯稱，他只是在水塔洗澡時，順便小便，他也用到水塔內的水，「沒有那麼嚴重」。

一審合議庭檢視監視器、水質檢驗報告、證人證詞等證據，認定林犯行明確，依妨害公眾飲水、恐嚇、毀損罪，分別判處有期徒刑1年8月、3月、拘役60天，其中3月、60天得易科罰金15萬元，全案可上訴。

台中市林姓老翁不滿基地台遭移出而遷怒住戶，涉嫌在公用水塔洗澡、便溺，遭台中地院判...
台中市林姓老翁不滿基地台遭移出而遷怒住戶，涉嫌在公用水塔洗澡、便溺，遭台中地院判刑。圖／本報資料照
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恐嚇基地台
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