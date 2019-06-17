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媽媽趕兒子要回名下房子 法官判兒可續住

2019-06-17 09:05聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

盧姓女子將名下房子讓給兒子住，並由兒子代付剩餘房貸190萬元。房貸付清後，盧女主張雙方為租賃關係，要求兒子搬出，想要回房子自己住，但兒子不肯，鬧上法庭。基隆地方法院審結，認為雙方契約屬附負擔的贈與行為，並非租賃關係，判盧女敗訴，無權要求兒子遷出。全案可上訴。

判決指出，盧女稱1986年間為躲避前夫騷擾到新北市板橋區租屋居住，並把原基隆住處以月租6000元出租他人。她的兒子在1995年未經她同意，擅自對房客說，他是房東的兒子，要住這間房子，房客不堪其擾，決定退租。

房客搬走後，盧女與兒子協議，由兒子代繳房屋貸款本息100萬元，作為居住使用的代價。房貸在2011年清償完畢後，盧女認為兒子無權續住，但兒子拒不搬遷。盧女說，她也曾要求只要一個房間讓她住，但被拒絕，今年3月才寄存證信函催告兒子1個月內搬遷，結果兒子置之不理，不得已提告要回房子。

盧女的兒子辯稱，1995年搬回母親名下房子時，房屋是空的，他並未驅趕房客。母子協商由他付房貸餘額190萬元，房子歸他使用。母親還把房屋權狀交給他。2011年房貸繳清後，母親取回權狀，但多年的房屋稅、地價稅仍都由他支付。

法官查出，10年前盧女提出把領到的勞保給付100萬元給兒子，要他另外購屋，房子還給她住被拒。倘兒子使用房屋屬租賃關係，盧女自得依契約或法律規定主張權利，付100萬元給兒子並要求遷出悖離常理，因此不採信雙方租賃說法。

法官認為，兒子無償代繳房貸及稅款，目的在母親同意他使用房子，屬附負擔的贈與行為。盧女打算付100萬元給兒子，目的在使雙方合意解除契約；或認為100萬加計兒子使用爭房屋利益，已相當甚至超過兒子代償房貸額度，不再虧欠兒子。兒子後來拒絕接受，雙方契約仍屬有效，盧女請求兒子遷出依法無據，兒子可以續住。

盧姓女子提要請求把兒子趕出名下的房子，法官認為雙方契約屬附負擔的贈與行為，盧女無...
盧姓女子提要請求把兒子趕出名下的房子，法官認為雙方契約屬附負擔的贈與行為，盧女無權要求兒子遷出。記者邱瑞杰／攝影
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