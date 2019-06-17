地勤遭飆「去吃大便」 怒告旅行社經理大快人心

2019-06-17 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



旅行社經理趙姓女子遭控去年8月在高雄國際機場，疑為排隊動線等問題起爭執，華航地勤拿手機反錄下趙女辱罵「去吃大便」，隨即報案提告，趙女事後矢口否認，但其他地勤指證歷歷，高雄地院法官認為事證明確，趙女卻不願認罪和解，依犯公然侮辱罪處拘役10日，易科罰金1萬元，可上訴。

判決指出，趙姓女子擔任某旅行社經理，2018年8月17日下午5點多在高雄機場的出境大廳內，疑因接待客人的排隊動線、插隊等問題，與華航許姓地勤人員爭執，雖然華航督導前來勸導、安撫，趙女仍出言辱罵地勤「去吃大便」，遭報案提告。

趙女辯稱，當時是抱怨「我們又不是吃大便的，不可以這樣對我們」；不過提告的地勤許女指出，趙女當時明明帶領團客，卻硬要到辦理散客的櫃台來辦理，便請趙女改去團客的動線，許女接著再請督導將趙女帶開，不料對方就情緒激動。

許女說，由於趙女不是第一次罵人，便開啟手機錄音，果然趙女一轉頭瞪著說「去吃大便」；另名莊姓地勤也證稱有看到趙女轉頭罵人，法官當庭勘驗錄音檔，確認趙女確實有罵「去吃大便」。