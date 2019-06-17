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嘉獎134次消防員竟縱火 和解下場仍要入獄

2019-06-17 00:08聯合報 記者林伯驊╱即時報導

台東消防局陳姓消防員遭控為債務糾紛，3年前涉到高雄岡山區阮女租處，潑灑300毫升汽油並點火，造成衣物瞬間引燃，幸好消防隊趕抵及時滅火。一審判陳緩刑，但二審認為他僅為1萬8000元債務縱火，考量他平日累計嘉獎134 次、記功7次表現，改依犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪處3年半徒刑，全案經最高法院駁回定讞。

判決指出，陳姓消防員（27歲）任職台東消防局，疑似與阮女有債務糾紛，2016年4月5日下午3點多前往阮女位於岡山區租處討債未果，便用三秒膠破壞大門門鎖，阮女發現後打電話給他爭論，反而使陳更懷恨在心。

陳姓男子同一天下午5點53分，持寶特瓶內裝汽油300毫升，趁阮女及室友均外出都不在，侵入並用打火機點燃衣櫥內的衣服，不過火勢隨即熄滅，他再將汽油潑灑在衣服上點火，此次造成衣物瞬間引燃，他見狀趕緊覆蓋其他衣服，不過已濃煙四散，於是趕緊先逃離。

由於火勢延燒導致衣櫥、衣物、屋內窗簾、玻璃門燒毀，幸好該大樓保全發覺失火報案，消防隊趕來射水撲滅，才沒造成火勢擴大；警方事後詢問阮女並調閱監視器，揪出縱火者就是陳姓消防員。

陳姓男子一審時賠19萬多元達成和解，被判刑2年，宣告緩刑5年，不過上訴後，二審合議庭認為陳自己身為消防員，竟僅阮女積欠1萬8000元債務，就侵入住宅縱火，難認有情堪憫恕，考量火勢撲滅未造成重大損失，他也賠償並對犯行懊悔，且他平時執行消防任務辛勞得力，累計嘉獎134 次、記功7次，改判3年半徒刑；陳再提上訴，最高法院駁回定讞。

台東消防局陳姓消防員涉為討債縱火，二審高雄高分院判他3年半徒刑，最高法院駁回上訴...
台東消防局陳姓消防員涉為討債縱火，二審高雄高分院判他3年半徒刑，最高法院駁回上訴定讞。圖／本報資料照
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消防員債務
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