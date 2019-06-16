不做薑母鴨搞上代購業女 老闆娘怒告外遇夫

2019-06-16 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄某薑母鴨店老闆娘和丈夫分居期間，竟發現丈夫另去受雇於代購業的簡女，還和簡女一同赴日本「採購」商品，不僅雙手交扣，更入住同一房間，老闆娘氣得向兩人提告求償200萬元；雖丈夫及簡女辯稱為省錢睡同房，高雄地院法官認為超越一般社交，判兩人共連帶賠償10萬元，可上訴。

薑母鴨店老闆娘主張，2017年1月夫妻分居後，簡女明知丈夫仍有婚姻，竟於同年3、4月間，兩人一起去日本旅遊，還在日本街頭牽手漫步，更下塌旅館同房共眠，導致丈夫提出離婚訴訟，甚至計畫賣房、爭奪財產，向2人求償精神慰撫金200萬元。

薑母鴨老闆娘的丈夫、簡女辯稱，兩人一起去日本是為採購商品，且在日本時簡女過敏，服藥導致昏昏欲睡，男方才扶著她，而非有親密動作，至於睡同一間房是為了節省旅費，沒有任何踰矩男女關係，表明應駁回求償。

法官勘驗薑母鴨店老闆娘提出丈夫與簡女赴日本照片，發現兩人雙手交扣，簡女也把右手勾住男方，顯見交往互動非僅止於僱主與員工一同出差採購，有相當程度的親暱，加上兩人投宿同一間房內，簡女只穿T恤、短褲，男方則穿汗杉、短褲，室內零亂，早逾越一般主雇關係，侵害妻子的配偶權。