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不滿紅線臨停被檢舉 訴訟為討300元反多花5倍代價

2019-06-16 15:15聯合報 記者吳淑君╱即時報導

曹姓男子去年10月2日下午，在紅線處閃燈臨時停車，被民眾的行車記錄器錄下檢舉，他不滿被開罰300元，向基隆法院提起行政訴訟，證人到現場確認車輛停的位置旁邊有紅線，屬禁止臨時停車，法官認為是車主誤解「停車」、「臨時停車」之差異，判他敗訴。曹姓男子為了討回300元，反而多花5倍代價1570元，得不償失。

曹姓男子主張，當時他人在車上，也沒有熄火，根本不符合「停車」要件，原處分有違失，應予撤銷。

基隆法院指出，從檢舉的影像看來，畫面6秒時駕駛有拉下車窗，錄影全程該爭車輛均是停於同一位置，並未移動，並閃爍雙黃警示燈。依證人即舉發員警李佑祥於調查時證稱，該車輛所停的路段全部都是紅線，證人有到現場確認車輛停的位置旁邊有紅線，屬紅色實線區域，紅實線是禁止臨時停車路段至明。

勘驗結果及採證照片，於錄影過程中該車停放在同一地點均未有移動，縱然車窗有拉下，駕駛人可能仍待於車內，而有處於保持可立即行駛之狀態。

但該路段是紅線禁止臨時停車，且舉發單位認汽車僅是在紅線路段「臨時停車」，而非「停車」，而依道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款規定予以舉發及裁罰，該舉發自屬適法，原告前開主張，恐係誤解「停車」、「臨時停車」之差異，故其主張，自不足採。

曹姓男子不滿被開罰300元打行政訴訟，敗訴後除承負擔300元裁判費，又因訊問證人李佑祥，證人旅費1270元，多支出了1570元，得不償失。

曹姓男子在紅線處閃燈臨時停車，被民眾檢舉，他不滿被開罰300元，向基隆法院提起行...
曹姓男子在紅線處閃燈臨時停車，被民眾檢舉，他不滿被開罰300元，向基隆法院提起行政訴訟。圖／本報系資料照
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基隆行車記錄器旅費
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