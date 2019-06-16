撤銷假釋回監服殘刑 男子稱吸毒止痛興訟敗訴

2019-06-16 13:47 中央社 台北16日電



殺人犯張姓男子假釋出監後，因施用一級毒品遭撤銷假釋回監服殘刑6年餘，他不服返監，主張因遭友玩槍誤傷大腿，為求止痛而吸毒。二審認定檢方依法執行殘刑無誤，判張男敗訴。

依據二審台灣高等法院公布裁定指出，張姓男子因殺人案件，民國86年間遭判13年確定並入監服刑，於92年1月底假釋出監，假釋期間付保護管束；張男在94年7月間遭查獲施用一級毒品海洛因及二級毒品安非他命，經法務部撤銷假釋，認定殘刑還有6年1月25日，檢察官傳喚他發監執行無果而發布通緝。

張男於104年底遭查獲，檢察官將他發監執行，張男不服入監服殘刑，提出聲明異議，主張當年會吸毒是因為應邀約到陳姓友人車上，友人持槍把玩誤傷他的左大腿，因怕送醫後使友人罪刑曝光，他為求止痛而吸食毒品，他絕非長期施用毒品成癮者，撤銷假釋使他須服殘刑達6年餘，長期剝奪身體自由，有違比例原則。

一審法院認為，張男為求止痛方吸食毒品的辯解，捨去合法醫療途徑，以施用毒品緩解鎮痛，不是正當理由，駁回異議。

張男不服，向二審台灣高等法院提起抗告，高院日前認定，張男抗告仍辯稱，因友人誤傷，為求止痛而施用毒品，重覆爭辯，檢察官依法執行殘刑，並無違誤，也沒有違反比例原則，駁回抗告。