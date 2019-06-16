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移民署強力追查失聯移工非法雇主 大台北上百人送辦

2019-06-16 12:50聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

移民署展開全國同步查緝行動，查獲失聯移工、非法雇主、仲介超過上百人。圖/記者廖炳...
移民署展開全國同步查緝行動，查獲失聯移工、非法雇主、仲介超過上百人。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署昨天再度展開全國同步查緝行動，其中台北市專勤隊結合勞政、警政、調查、憲兵、海巡等單位，鎖定大台北地區20餘處外來人口易聚集熱點，查獲失聯移工92人，外僑19人、非法雇主、仲介14人，總計125人。

移民署指出，這次查緝行動，從6月15日零時展開，台北市專勤隊針對台北火車站周邊商店、失聯移工租賃公寓（宿舍）、建築工地、餐飲店等外來人口易聚集熱點查察，結合台北市政府勞動力重建運用處、北市警察局中正一警分局，法務部調查局台北市調查處、海巡署艦隊分署、台北、士林憲兵隊等單位，共出動60餘名人員聯合查緝，所查獲的非法外來人口，將逐一清查有沒有另涉其他違法案件，並盡速完成遣送。

由於「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」將在6月30日結束，台北市專勤隊日前主動派員前往台北市外來人口主要常聚集場所加強宣導，同時加派人員受理外來人口自行到案。

台北市專勤隊隊長廖世媚呼籲，專案到這個月30日結束，自行到案者，得免收容，罰鍰採最低額新台幣2000元，並減免管制來台時間。移民署除持續宣導鼓勵自行到案，也將增強查察密度，採取寬嚴並濟方式，展現移民執法積極作為。

移民署展開全國同步查緝行動，查獲失聯移工、非法雇主、仲介超過上百人。圖/記者廖炳...
移民署展開全國同步查緝行動，查獲失聯移工、非法雇主、仲介超過上百人。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署展開全國同步查緝行動，查獲失聯移工、非法雇主、仲介超過上百人。圖/記者廖炳...
移民署展開全國同步查緝行動，查獲失聯移工、非法雇主、仲介超過上百人。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署海巡署移工
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