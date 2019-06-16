孕婦產前出車禍 生下腦損女嬰求償125萬獲准

2019-06-16 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



李姓男子被控2016年9月涉嫌酒後無照騎機車，在台南市安南區怡安路口和王姓孕婦所騎機車相撞，王婦受重創送醫，車禍後2個多月生下女嬰，女嬰經診斷為小頭症及大腦受損，王婦向李請求民事精神慰撫金，台南高分院合議庭根據她車禍前後歷次產檢報告、病例及鑑定報告，認為女嬰受有小頭症及大腦受損傷害，和交通事故有相當因果關係，判決李需賠償王婦125萬元，全案不得上訴。

判決書指出， 2016年9月6日晚上6點多，王姓孕婦騎機車和酒後無照騎車李姓男子，在安南區怡安路一段與培安路十字路口，兩車發生撞擊，懷孕26週的王婦被撞飛倒地，受有頭部外傷、腹部外傷、肝臟重度撕裂傷等嚴重傷害，住院25天後才出院，同年11月21日產下女嬰。

警方依過失傷害罪嫌將兩人移送法辦，交通事故鑑定報告雙方都要付肇事一半過失傷害責任，台南地院判處李男5月徒刑，王女判處3月，雙方上訴後，台南高分院去年4月間維持原判，都緩刑2年，兩人都可易科罰金。

李男與王婦民事部分，賠償金額經抵銷後，李男要賠王婦醫療、機車毀損、工作損失與精神慰撫金近6萬元，不過王婦代女兒請求精神慰撫金本息5百萬元部分被一審駁回，理由是未能舉證車禍撞擊導致產下小頭症女兒有關聯性。

王婦不服，二審主張她懷孕期間在婦產科歷次產檢都正常，車禍後產檢才發現胎兒頭部與體重不再發育成長，生下女兒後經醫院診斷女兒有小頭症，大腦受損，有發展遲滯情形，向李請求賠償精神慰撫金5百萬元。李以王女未舉證她女兒生長遲滯、小頭症、頭部毀損、發展遲緩等症狀，和交通事故有因果關係，拒絕賠償精神慰撫金。