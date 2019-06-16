30年前搶走人夫 小三如今反要他的子女付扶養費

2019-06-16 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣已結婚生子的張姓男子，30多年前離家與林姓單親媽媽同居，去年張男車禍死亡，林女以張男罹癌，15年來都是她花錢照顧，興訟要求張男的4名子女要給她「代墊」的扶養費259萬多元；張家4名子女拒絕，表明不是他們不孝，是張男拋妻棄子，未盡父親之責。法官認為張家子女有理，判決林女敗訴。本案仍可上訴。

60多歲林姓女子向彰化地方法院提起民事訴訟，指出張家4名子女長期未盡子女之責，不願照顧沒有謀生能力的罹癌父親；從民國92年6月開始，到去年6月間張父車禍死亡，都是她在照顧張父，她已代墊生活費、保健及醫療費等開銷共259萬多元，請求法官主持公道，判決張男的4 名子女給付這筆錢。

法官調查，張男在民國54年間結婚後生下4名子女，30多年前認識林姓單親媽媽後離家同居；張妻獨自扶養4名子女，民國93年11月間她向法院訴請離婚獲准。去年6月1日晚上，張男騎機車載林女外出，與1輛自用小客車碰撞，張男受傷送醫不治。

張男的大女兒向法官說，她念國中時，林女就介入父母的婚姻，讓她的媽媽很傷心，兩人常吵架，30多年前她父親離家後就沒再回家，跟媽媽和子女像是陌生人。她聽媽媽說，張男在員林市名下有多筆財產，與張女同居期間曾賣1棟房屋，不但足以支付自己所需，也能供應林女及她的小孩生活。