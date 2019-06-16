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愛車4天內遭拖吊3次 男撂人扁司機判4個月

2019-06-16 11:43聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市一名劉姓車主，去年因違規停車，4天內就被拖吊車拖吊3次，劉男火大撂人，找來7名友人前往拖吊場叫囂、拿球棒圍毆爆打林姓司機。新竹地院依傷害罪判處劉男及同夥4個月到拘役50日不等刑期，均可易科罰金。

23歲劉男分別於4月2日的上午11時5分、晚間6時44分及4月5日的下午3時40分，因違規停車遭合理拖吊場拖吊遭到新竹市合理拖吊場拖吊共3次，其中4月2日當天還是早上才領回車子，下午又被拖。劉男認為，林姓司機是刻意針對他，才會在4天內拖吊3次，加上領車時又與拖吊場人員引發口角，種種不愉快，才讓劉男帶人到拖吊場砸場洩憤。

當時，劉男帶7名友人爆打林姓司機的影片，被網友上傳到臉書各大社團，影片中可見身穿紫色上衣的林姓司機被一群年輕男子拿棍棒圍毆，即使躲到桌下仍被拖出來繼續打，林姓司機不斷慘叫，但一夥人卻絲毫不手軟，還跳起來「助攻」，直到打到無力才離開，警方循線逮捕涉案7名男子。

7人向法官坦承犯行，法官認定7人為傷害罪共同犯。法官審酌，劉男是有智識經驗的成年人，僅因拖吊糾紛，就率眾將林姓司機毆打，造成林姓司機多處受傷及心生恐懼，雖劉男有意和解，但與林姓司機認定的賠償金落差過大，因此和解未成，新竹地院法官依傷害罪判劉男4個月徒刑，其他共犯3個月到拘役50日，可易科罰金。

身穿紫色上衣的林姓司機被一群年輕男子拿棍棒圍毆。圖／資料照
身穿紫色上衣的林姓司機被一群年輕男子拿棍棒圍毆。圖／資料照
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傷害罪
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