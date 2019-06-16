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反送中下午照常遊行 香港緊張局勢未消退

出獄未曾探視女兒 年邁父親要求扶養法官不准

2019-06-16 11:38聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市黃姓女子從小父母離婚，她2歲以後到成年都由母親扶養，黃父沉迷賭博，因案入獄6年，出獄後也未曾回家探視女兒，黃父沒有收入被社會局安置在老人養護中心，他請女兒出面償還安置費，但黃女以父親從未盡過扶養義務，向台南地院聲請免除扶養義務，法官判准。

黃姓女子主張，她從小由母親一人獨立扶養，2歲時父母經法院判決離婚，一直到她成年，父親都沒有盡過任何扶養義務。父親於1979年入監服刑，於1985年才出獄，出獄後不曾探視她。

她今年接獲台南市政府社會局來文，稱父親年事已高，平時生活需他人照料，目前由社會局緊急安置，因她為法定扶養義務人，通知她出面處理，並償還 安置費用。

不過，黃女認為，父親從她幼年時至成年都未盡扶養義務，依民法第1118條之1、家事事件法第125條之規定，向法官聲請免除其對父親扶養義務等語。

黃父承認不曾盡過對女兒的扶養義務。法官也查出，黃父自婚後常外出賭博，入監服刑6年出獄，出獄後未曾探視、扶養女兒聲請人，也未和女兒取得任何聯繫，自女兒出生起至成年為止，即未照顧、扶養女兒。

法官認為，黃父名下無財產，無收入支應生活所需，由社會局安置於養護中心，確有受l女兒扶養必要。但黃父因未盡家庭責任，女兒自出生直至成年，均由前妻獨立扶養，可認黃父對於女兒有未盡照顧及扶養義務之事實。黃女聲請請求免除對於黃父扶養義務，為有理由，應予准許，全案仍可抗告。

台南市黃姓女子從小父母離婚，她2歲以後到成年都由母親扶養，以父親從未盡過扶養義務...
台南市黃姓女子從小父母離婚，她2歲以後到成年都由母親扶養，以父親從未盡過扶養義務，向台南地院聲請免除扶養義務，法官判准。本報資料照片
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