移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」
移民署南區務大隊台南市專勤隊執行專案查處，在大台南5處場所查獲15名越南籍女子非法打工，其中一名黎姓女子異想天開花了7500元美金，請人變造指紋冒用他人身分矇騙，犯罪過程如電影「驚奇隊長」劇情，仍不敵移民署生物特徵辨識系統，全案依違反移民法、偽造文書罪嫌送辦。
據知，黎女10多年前曾來台擔任看護後行方不明，失聯8年後主動投案，民國106年被遣返後，為了想來台工作，竟變造指紋，以假身分入境，在醫院擔任看護，日前被移民署台南市專勤隊在高雄某醫院查獲，發現真實身分，將她遣送回越南。
移民署台南市專勤隊表示，黎女在台擔任看護，日薪約2000元，相當誘人，因此甘願花錢變造指紋，以假身分來台打工。黎女供稱，在越南變造指紋時，舊友被告知變造的指紋效用頂多只能維持2個月，而黎女被查獲時已經恢復原有指紋，因此才會被發現真實身分，這樣的做法，有如電影「驚奇隊長」的情節，讓人訝異。
移民署南市專勤隊隊長熊德仁說，移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，自行到案者可免予收容及繳納最低罰鍰等措施，專案即將於今年6月30日結束，呼籲在台逾期的外國朋友盡速到移民署自行到案，才能找到回家的路。
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