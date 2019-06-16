移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



移民署南區務大隊台南市專勤隊執行專案查處，在大台南5處場所查獲15名越南籍女子非法打工，其中一名黎姓女子異想天開花了7500元美金，請人變造指紋冒用他人身分矇騙，犯罪過程如電影「驚奇隊長」劇情，仍不敵移民署生物特徵辨識系統，全案依違反移民法、偽造文書罪嫌送辦。

據知，黎女10多年前曾來台擔任看護後行方不明，失聯8年後主動投案，民國106年被遣返後，為了想來台工作，竟變造指紋，以假身分入境，在醫院擔任看護，日前被移民署台南市專勤隊在高雄某醫院查獲，發現真實身分，將她遣送回越南。

移民署台南市專勤隊表示，黎女在台擔任看護，日薪約2000元，相當誘人，因此甘願花錢變造指紋，以假身分來台打工。黎女供稱，在越南變造指紋時，舊友被告知變造的指紋效用頂多只能維持2個月，而黎女被查獲時已經恢復原有指紋，因此才會被發現真實身分，這樣的做法，有如電影「驚奇隊長」的情節，讓人訝異。