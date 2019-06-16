謊稱兒子友人沒錢買藥 男子詐騙4名老婦被判刑

2019-06-16 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



薛姓男子因缺錢花用，被控從前年11月20日至12月8日，隨機在台南市尋找落單4名婦人，謊稱是她們兒子的友人，要幫父親買藥沒帶錢等相同手法，涉嫌訛詐取財共3萬8千元，薛坦承犯案，台南地院依詐欺取財罪判處薛徒刑1年2月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，薛前年11月20日上午11點多，在在台南市向許姓婦人佯稱他為許兒子友人，假裝撥打電話給許兒子，藉此取信後，再向許婦詐稱他要去安平幫爸爸買藥但沒帶錢，向她借款，許信以為真，交付1000元與薛。事後許向兒子查證後發覺受騙，報警處理。

薛得手後食髓知味，以相同法方法，先後於去年11月30日、12月24日、12月28日，分別向林姓婦人謊稱要買健康食品沒帶錢、向陳姓婦人佯稱父母腰椎腳部開刀要拿藥但錢帶不夠、向楊姓婦人謊稱要拿藥錢帶不夠，各詐騙1萬4千元、1萬元、1萬3千元得手。