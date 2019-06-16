影／中彰封路取締酒駕 一晚抓18人公共危險送辦

2019-06-16 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



昨天是警察節，台中市警局昨規劃封閉式取締酒後駕車勤務，動員14個分局並結合彰化縣警察局、國道公路警察局，聯合執行封閉台74線中彰快速道路沿線各匝道出口，取締酒駕，截至勤務結束為止，共23件酒後開車，其中18人依達公共危險標準，移送法辦。

台中市警局交大隊長林沐弘說，15日晚間，共派出564名警力，分別在台74線中彰快速道路沿線各匝道出口、跟彰化國道匝道口，進行酒駕事故取締，不論是轎車、遊覽車，全都不放過任何一輛車輛的攔檢，共取23件酒駕車輛，其中依刑法公共危險移送法辦18人，為的就是要民眾能珍愛生命珍惜生命、酒駕零容忍。

台中市警局長楊源明說，今年3月26日立法院三讀通過道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰修正案，除了針對酒駕、酒駕累犯、酒駕拒測，包括含闖越酒測攔檢點、慢車酒駕、慢車拒測加重罰則外，並增訂對酒駕肇事致人死亡或重傷應沒入該車輛、處罰同車乘客、駕駛酒精鎖之汽車、處罰他人代為解除酒精鎖、懲罰性賠償請求權等規定。