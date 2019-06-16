醫師開庭辱法官被買通 官司敗訴還被多判拘役20天

2019-06-16 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗地方法院審理一件醫療糾紛侵權行為損害賠償民事事件，去年9月準備程序開庭，楊姓醫師被控涉嫌侮辱承審法官，刑事案件部分，法官最近判處他拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1天。民事案件部分，楊姓醫師一審敗訴，法官去年11月判他要賠醫療、喪葬、扶養費用及精神慰撫金共509萬多元，並計算法定利息。

劉姓女子2015年11月生產當天因肺栓塞死亡，家屬控告楊姓醫師涉嫌醫療疏失，衛生福利部醫事審理委員會鑑定結果楊姓醫師符合醫療常規，刑事部分也不起訴處分確定，且楊姓醫師認為劉女當時呼吸喘，也有可能是單純姿勢性低血壓癥狀。

民事庭法官調閱護理紀錄、監視器畫面，認定楊姓醫師於產婦發生呼吸困難逾2個小時，並未製作病歷，醫護人員也沒有持續監測，及早轉診以避免發生肺栓塞嚴重後果，或是排除肺栓塞的可能性，產婦再次發生呼吸困難時，已來不及救治，楊姓醫師有疏失。

刑事庭法官調查，這件醫療糾紛民事庭去年9月準備程序，楊姓醫師當庭出言懷疑承審法官與律師是一夥的，配合演戲嗎？還有護理人員第一次上法庭，搞不好就被承審法官與律師陷害，承審法官被買通了，還講什麼，全案經律師告發，苗栗地檢署偵查起訴。

判決書指出，楊姓醫師辯稱不是故意侮辱承審法官，他是認為承審法官審理過程沒有中立，顯然偏頗對方，以產婦死亡無關的行政流程疏失，否定整個真正有關的醫療流程事實，承審法官這樣辦案，他沒有其他想法、其他邏輯可以說承審法官跟律師不是一夥的。

楊姓醫師指稱，承審法官沒有制止律師不實指控，還一直要演下去，但承審法官自己的庭，都去做了醫療鑑定，鑑定完仍然不相信，還要繼續審下去，他實在是不知道承審法官在想什麼、邏輯是什麼，他說那些話是在質疑承審法官，懷疑承審法官跟律師是配合的，那東西都是假的。