親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
模範警察遭槍殺
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

港反送中遊行再起！ 為何這次「長輩圖」將決定成敗

醫師開庭辱法官被買通 官司敗訴還被多判拘役20天

2019-06-16 08:19聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗地方法院審理一件醫療糾紛侵權行為損害賠償民事事件，去年9月準備程序開庭，楊姓醫師被控涉嫌侮辱承審法官，刑事案件部分，法官最近判處他拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1天。民事案件部分，楊姓醫師一審敗訴，法官去年11月判他要賠醫療、喪葬、扶養費用及精神慰撫金共509萬多元，並計算法定利息。

劉姓女子2015年11月生產當天因肺栓塞死亡，家屬控告楊姓醫師涉嫌醫療疏失，衛生福利部醫事審理委員會鑑定結果楊姓醫師符合醫療常規，刑事部分也不起訴處分確定，且楊姓醫師認為劉女當時呼吸喘，也有可能是單純姿勢性低血壓癥狀。

民事庭法官調閱護理紀錄、監視器畫面，認定楊姓醫師於產婦發生呼吸困難逾2個小時，並未製作病歷，醫護人員也沒有持續監測，及早轉診以避免發生肺栓塞嚴重後果，或是排除肺栓塞的可能性，產婦再次發生呼吸困難時，已來不及救治，楊姓醫師有疏失。

刑事庭法官調查，這件醫療糾紛民事庭去年9月準備程序，楊姓醫師當庭出言懷疑承審法官與律師是一夥的，配合演戲嗎？還有護理人員第一次上法庭，搞不好就被承審法官與律師陷害，承審法官被買通了，還講什麼，全案經律師告發，苗栗地檢署偵查起訴。

判決書指出，楊姓醫師辯稱不是故意侮辱承審法官，他是認為承審法官審理過程沒有中立，顯然偏頗對方，以產婦死亡無關的行政流程疏失，否定整個真正有關的醫療流程事實，承審法官這樣辦案，他沒有其他想法、其他邏輯可以說承審法官跟律師不是一夥的。

楊姓醫師指稱，承審法官沒有制止律師不實指控，還一直要演下去，但承審法官自己的庭，都去做了醫療鑑定，鑑定完仍然不相信，還要繼續審下去，他實在是不知道承審法官在想什麼、邏輯是什麼，他說那些話是在質疑承審法官，懷疑承審法官跟律師是配合的，那東西都是假的。

法官調查，楊姓醫師自承依據承審法官訴訟指揮、審理方向而指摘承審法官，並無任何其他證據佐證，謾稱承審法官偏頗、斷案不公及收受賄賂，依社會一般理性正常人聽聞後觀感，當屬侮蔑、貶低承審法官的地位及尊嚴，應已逾越言論自由保障範圍，成立侮辱公務員罪。

楊姓醫師當庭侮辱法官，最近被苗栗地方法院判處拘役20天，去年11月民事也判賠50...
楊姓醫師當庭侮辱法官，最近被苗栗地方法院判處拘役20天，去年11月民事也判賠500多萬元。圖／本報資料照片
分享

醫師
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

超巿員工偷吃2茶葉蛋慘判3月 法院：已是最輕刑度

2019-06-16 08:03

司法替代役看盡法庭眾生 民眾最在意量刑

2019-06-15 23:56

司法官、律師...司法替代役臥虎藏龍

2019-06-16 00:01

台版悲慘世界...貧女聲請釋憲失敗 大法官遺憾

2019-06-15 23:51

最後一梯司法替代役將退伍 看實務：民眾在意量刑

2019-06-15 23:45

「替子女顧父親」 小三索扶養費敗訴

2019-06-15 23:44

股市名嘴鄭光育涉松崗炒股案 300萬交保

2019-06-15 20:31

把兒子從活的講成死的 賴皮男詐走64萬多元

2019-06-15 19:23

「享瘦」卻害玉腿刮痕累累 美妍館美容師涉過失判拘役

2019-06-15 14:54

老翁擦撞保時捷 車主起菩薩心不用老翁賠

2019-06-15 14:30

倒車撞警察！拖行警用機車1百公尺 警連開22槍逮人

2019-06-15 14:05

被下士襲臀 上兵崩潰、不能簽志願役…法院判賠8萬元

2019-06-15 12:51

孕媽咪慣犯開團詐銷奶粉尿布...又有104名婆媽受害

2019-06-15 11:59

醫生開庭嗆法官「被買通了」侮辱法官判處拘役20天

2019-06-15 10:51

女上兵衛哨躲庫房偷歇辯「生理痛」 處拘役20日

2019-06-15 09:54

慘！大樓保全甘願當報馬仔 被美魔女毒販出賣遭判刑

2019-06-15 09:04

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

警察靠1條項鍊解謎編號A098正名 無名女屍躺3年終回家

2019-06-15 09:46

國三苗栗通霄南下路段事故 5人送醫一度全線封閉

2019-06-15 23:10

影／南投民宿大火 整排小木屋陷入火海遊客嚇壞了

2019-06-15 21:04

女上兵衛哨躲庫房偷歇辯「生理痛」 處拘役20日

2019-06-15 09:54

哭笑不得！失聯移工遭逮 先邀查緝人員看腹肌

2019-06-15 21:07

4泳客漁光島外海飄浮 警消下海救溺全救回

2019-06-15 11:56

老翁擦撞保時捷 車主起菩薩心不用老翁賠

2019-06-15 14:30

來星空秘密基地尋芳 女郎全是泰籍的...「他們」

2019-06-15 16:48

悲傷警察節！台南模範刑警遭槍殺 同仁含涙緝凶

2019-06-15 10:40

醫生開庭嗆法官「被買通了」侮辱法官判處拘役20天

2019-06-15 10:51

改裝排氣管車半夜擾民 新莊警與環保局動員攔查

2019-06-15 14:04

虛驚！4女暗夜受困「月世界」 波麗士聽聲辨位助脫險

2019-06-15 17:57

鼻頭角女潛水客失蹤獲救 反被依法開罰1至5萬元

2019-06-15 17:24

把兒子從活的講成死的 賴皮男詐走64萬多元

2019-06-15 19:23

台南刑警遭槍殺 陳家欽：向持槍不法分子宣戰

2019-06-15 12:43

影／登山客宜蘭山區跌傷 接力救援抬下山

2019-06-15 16:28

3個月破案134件刑案 警友站樂頒8萬元獎金鼓勵

2019-06-15 11:57

台南殺警案嫌犯罪嫌重大 檢察官向法院聲押

2019-06-15 19:12

影／槍殺警兇嫌落網 被殺刑警老父悲：要判死刑

2019-06-15 14:37

苗栗海岸驚見動物屍體 「豬羊變色」化解虛驚

2019-06-15 18:00

被下士襲臀 上兵崩潰、不能簽志願役…法院判賠8萬元

2019-06-15 12:51

最後一梯司法替代役將退伍 看實務：民眾在意量刑

2019-06-15 23:45

彩虹眷村掉手機警急尋回 德國媽媽激動落英語致謝

2019-06-15 17:27

騎士忽遭壘球大石頭砸中臉 當場昏厥唇裂大失血

2019-06-15 19:19

交友軟體惡男不滿她拒絕留宿 疑在飲品下藥性侵！

2019-06-15 16:21

股市名嘴鄭光育涉松崗炒股案 300萬交保

2019-06-15 20:31

吃迴轉壽司等了10分鐘空蕩蕩 最後出現的竟是這東西

2019-06-14 17:49

影╱打火義消變縱火犯 只因不滿一隻狗

2019-06-15 16:19

超巿員工偷吃2茶葉蛋慘判3月 法院：已是最輕刑度

2019-06-16 08:03

強拉女網友上摩鐵性侵 渣男被判4年10月

2019-06-15 16:24

警察節禮物送到心坎裡 運動鞋完勝！

2019-06-15 14:49

倒車撞警察！拖行警用機車1百公尺 警連開22槍逮人

2019-06-15 14:05

風乾木乃伊也找得到指紋 屏警指紋比對太厲害

2019-06-15 16:33

紅貴賓「胖胖」趁機逃家 被撿到派出所還繞著警察玩

2019-06-15 13:59

影╱移民署第2波全國掃蕩 逮非法外籍人口、雇主531人

2019-06-15 19:25

台南殺警梅嫌涉重罪有逃亡之虞 法院裁押禁見

2019-06-15 22:40

孕媽咪慣犯開團詐銷奶粉尿布...又有104名婆媽受害

2019-06-15 11:59

影╱萌翻了！台南警察節 「小小警察」可愛爆表演出

2019-06-15 16:35

司法官、律師...司法替代役臥虎藏龍

2019-06-16 00:01

粗心工頭遺失手機 隔天工程差點GG

2019-06-15 13:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top