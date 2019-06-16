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超巿員工偷吃2茶葉蛋慘判3月 法院：已是最輕刑度

2019-06-16 08:03聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄地院日前審理一件超市員工涉偷吃2顆茶葉蛋，依犯業務侵占罪判3月徒刑，可易科罰金9萬元，由於2顆茶葉蛋僅要價18元，店員卻付出如此慘痛代價；對此雄院發新聞稿解釋，業務侵占罪最輕為6月徒刑，法官已依法減刑2分之1，並2罪各判3月、也合併執行3月，「已是法律允許法官判處的最輕刑度」。

判決指出，任職連鎖超市高雄大順店的方姓女子，去年7月20日下午5點45分許，偷拿架上茶葉蛋當場吃掉，才相隔4分鐘、她又偷拿1顆吃掉，事後店長察覺數量有異，調閱監視器氣得報警處理，方女則辯稱「顧客反映品質太鹹，試吃確認」。

法官檢視畫面發現，方女當時蹲在櫃檯後面吃，也沒付錢，認定她利用業務之便侵占店內茶葉蛋，考量茶葉蛋1顆僅9元，犯罪所得輕微，減刑後依2個業務侵占罪各判3月，合併執行3月。

雄院解釋，法官援引刑法第59條減刑，不過依刑法66條規範，最多只能減輕到2分之1，所以各次的業務侵占犯行，至少仍要判3月以上，在本案2個犯行也都各判3月，「已經是法律允許法官判處的最輕法定刑度，如果再低於此一刑度，就是違法判決」，而且定應執行刑，也有考慮情輕法重的情況，雖各判3月、仍定共須執行3月，「並未因為犯罪次數較多而增加被告的處罰」。

雄院也指，方女始終否認犯行，辯稱只是試吃茶葉蛋確認品質，犯後顯然並沒表達悔意，難認定有改過自新的決心，不宜給予緩刑。

至於另有最高法院74年台上字第4225號的判例，認為和本案類似案情「欠缺實質的違法性而不應繩之以法」，雄院也質疑，「那對於一般民眾前往超商偷取茶葉蛋或等價的商品，是否應該都認為欠缺『可罰的違法性』而不予處罰？如此判決是否符合一般老百姓的法律感情？社會上有無對此類輕微案件一律不罰的共識？更何況業務侵占罪的罪質及法定刑度都遠重於普通竊盜罪，如果認為普通竊盜罪應該處罰，則業務侵占罪自然更不適合不罰」。

雄院表示，本於司法獨立審判的精神，對於本案是否欠缺「可罰的違法性」，屬於法官的審判核心，院方尊重承審法官的判斷、法律見解，若當事人不服判決，可以提出上訴尋求救濟。

高雄方姓女店員上班時接連偷吃茶葉蛋，被依業務侵占罪判3月徒刑，得易科罰金9萬元，...
高雄方姓女店員上班時接連偷吃茶葉蛋，被依業務侵占罪判3月徒刑，得易科罰金9萬元，雄院也對此判決發聲明解釋。圖／本報資料照
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茶葉蛋竊盜
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