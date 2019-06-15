親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
模範警察遭槍殺
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

最後一梯司法替代役將退伍 看實務：民眾在意量刑

2019-06-15 23:45聯合報 記者王宏舜╱即時報導

國防部兵役政策調整，替代役制度也隨之易轍，第192梯替代役7月將陸續退伍，這梯是司法院和各級法院最後一梯公共行政役役男，現無學長，也沒看過「學弟」。有役男說，宿舍越住越覺孤單，但役期收穫盈滿；協助司法院量刑小組的陳立曄說，期盼法官判決時能審酌量刑因子，減少裁判歧異。

替代役員額高峰時，曾有逾450名役男在各法院服役，隨兵役制度變革，未來將不會在法院看到替代役。司法院和各法院去年8月獲分配第192梯的60名公共行政役役男，在接收此梯之前，已間隔5個月。能進司法單位服役，多是畢業自法律相關科系，以末梯來看，許多人已具律師資格。

●要退伍 卻擔心工作無人銜接

陳立曄是台大法研所碩士，2010年讀台北市立建國中學時拿下大學學測滿級分，他沒有顯赫家世、沒有補習，父母賣蔥油餅養家，曾是媒體焦點。陳當時說，家中曾遇土地糾紛，卻因不熟稔法律而吃虧，他立志要念台大法律系，未來盼能替弱勢者伸張正義。

量刑小組是陳服役的「第一志願」，他有機會接觸大量判決，法官也會授與實務經驗；以前上課時，著眼的大多是特殊案件，但法院案件相當龐雜，九成是細瑣的案件，和民眾的想像差異很大。陳說，每個案件的種類、型態都不一樣，要分析案件的量刑因子，需要投入很多的心力。即便退伍在即，陳仍希望司法院能安排人力「接手」；他說，許多案件當事人對事實認定、法律適用無異議，但對量刑多寡很有意見，如強化量刑基準，可減少民眾的質疑。

在台灣高等法院刑事紀錄科服役的官昱丞、賴育佑，是庭務員兼通譯。官昱丞表示，民眾對借帳戶給詐騙集團使用無法認同，卻有不少被告是看了求職廣告而誤給存摺，「不能用我們的想法去理解」；印象最深的是一起虐待同居女友女兒致死的案件，不忍女童的慘狀，一輩子也忘不掉。

賴育佑說，曾看過擄人勒贖案被害人陳述怎麼被綁票、逃生，詫異原來周遭就有這樣的案子，而這類案件的數量比上新聞的還多。高院替代役僅在開庭時能碰到法官，但官、賴說「不得不為法官抱屈」，法官開庭、寫判決都在處理這些負面的事情，心理素質要很好。

同梯役男許凱竣、郭峻瑀也珍惜服司法替代役的機會。許凱竣認為一般人忙著工作，不會特意研究繁複的法律，法普推動有困難性；中立角色的法官一方面不便對當事人明、暗示，加上法官的案件負荷又重，也沒太多時間逐一解釋，造成民眾期待和感受落差，減少法官工作量或許是解方。

●替代役省人力成本 各單位從不願接到「越多越好」

2000年替代役實施條例立法、兵役法修正，同年8月3日徵集第一梯替代役，原本政府單位還認為「要多管役男」嫌麻煩，後來卻發現不僅可省龐大人力成本，且還能分攤工作，對比現今替代役退場讓學校、法院「不捨」，不可同日而語。司法院人事處長蔡新毅表示，替代役離開，只是回復原單位工作量。

替代役制度上路前，國防部認為先決條件應在國家受戰爭威脅較輕，且不妨礙軍隊補充需求下實施，當時還認為不是實施的時候。2017年，改成1993年次以前出生的役男全部轉服替代役，1994年以後出生役男，只得以宗教、家庭因素、特定役別開放申請服替代役，制度變化極大。

高等法院對「最後一梯」的替代役男讚許有加，認為不僅素質好，反應也相當不錯，是完美的句點。一名職員說，以往也有出現過態度欠佳的役男，如法官要求提示卷證時卻心不在焉，「人多不一定好」。

●役男臥虎藏龍 司法院量刑系統無名英雄

去年6月，南投地院曾遭質疑替代役幫法官寫判決，南投地院澄清是遴選2名法律系所畢業、具證照的替代役在刑事審查庭助理室從事程序審查、法律問題分析、整理證據，絕非法官只簽名了事；事件卻也顯示替代役男臥虎藏龍。

曾有具法官、律師資格的替代役男從事法院公設辯護人的工作，有的法官認為這也是替代役男學習的機會，但反對者認為役男只是「過客」，質疑專業度不夠。

而司法院為提升人民對司法的信賴，陸續製作量刑相關資訊系統，頒訂刑事案件量刑及定執行刑參考要點，供法官在具體個案量刑時參酌，6月13日還辦量刑委員會籌備諮詢會議，研議未來設立量刑委員會，祈提升量刑可預測性、妥適性。這幕後的無名功臣，也包括「來服役」的替代役，他們協助從萬千判決中挑出量刑因子、編碼，人力多時，可以迅速完成工作，但現在不僅役男銳減還將「退光光」，影響作業。

司法院官員表示，未來可能透過勞務採購契約來填補現有役男的工作。

司法院替代役男陳立曄協助刑事廳量刑小組挑揀判決中的量刑因子，雖然即將退伍，仍盼望...
司法院替代役男陳立曄協助刑事廳量刑小組挑揀判決中的量刑因子，雖然即將退伍，仍盼望有人能接續工作。陳認為提升量刑可預測性，可增加人民對司法的信賴。記者王宏舜／攝影
分享
第192梯替代役男官昱丞(右起)、許凱竣、郭峻瑀、賴育佑是高等法院最後一批役男，...
第192梯替代役男官昱丞(右起)、許凱竣、郭峻瑀、賴育佑是高等法院最後一批役男，高院刑事紀錄科稱許他們的表現，而四人則認為在法院服役是難得的機會，致用所學。記者王宏舜／攝影
分享
替代役男許凱竣(左)、郭峻瑀認為服公共行政(司法)役讓法律系所的畢業生可以發揮所...
替代役男許凱竣(左)、郭峻瑀認為服公共行政(司法)役讓法律系所的畢業生可以發揮所長。許說，不久前的司法院釋字777號解釋認為「肇事逃逸」文義不清，宣告部分違憲，他感受很深，因為常看到「情輕法重」的案例。記者王宏舜／攝影
分享

替代役男司法院
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

股市名嘴鄭光育涉松崗炒股案 300萬交保

2019-06-15 20:31

把兒子從活的講成死的 賴皮男詐走64萬多元

2019-06-15 19:23

「享瘦」卻害玉腿刮痕累累 美妍館美容師涉過失判拘役

2019-06-15 14:54

老翁擦撞保時捷 車主起菩薩心不用老翁賠

2019-06-15 14:30

倒車撞警察！拖行警用機車1百公尺 警連開22槍逮人

2019-06-15 14:05

被下士襲臀 上兵崩潰、不能簽志願役…法院判賠8萬元

2019-06-15 12:51

孕媽咪慣犯開團詐銷奶粉尿布...又有104名婆媽受害

2019-06-15 11:59

醫生開庭嗆法官「被買通了」侮辱法官判處拘役20天

2019-06-15 10:51

女上兵衛哨躲庫房偷歇辯「生理痛」 處拘役20日

2019-06-15 09:54

慘！大樓保全甘願當報馬仔 被美魔女毒販出賣遭判刑

2019-06-15 09:04

「狗間煉獄」養死30隻狗 老婦被訴

2019-06-15 01:01

調查局內鬼 苗縣前組長洩密判9月

2019-06-15 00:56

掃蕩濫墾 福壽山違法茶園破壞面積達30個足球場大

2019-06-15 00:04

印尼代表處對女移工之死提告 雇主兩姊妹判無罪

2019-06-14 22:24

劍青檢改憂調二審辦事「近親繁殖」 高檢署：無黑箱

2019-06-14 19:47

超衰壽星！慶生搶買單搶出火氣 朋友互控殺人未遂

2019-06-14 19:36

特技演員陳竹音胞姐離奇死亡 控二信疏忽求償遭駁回

2019-06-14 18:08

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

警察靠1條項鍊解謎編號A098正名 無名女屍躺3年終回家

2019-06-15 09:46

慘！大樓保全甘願當報馬仔 被美魔女毒販出賣遭判刑

2019-06-15 09:04

殺警犯大忌 黑白兩道難容

2019-06-15 00:56

女上兵衛哨躲庫房偷歇辯「生理痛」 處拘役20日

2019-06-15 09:54

國三苗栗通霄南下路段事故 5人送醫一度全線封閉

2019-06-15 23:10

影／南投民宿大火 整排小木屋陷入火海遊客嚇壞了

2019-06-15 21:04

4泳客漁光島外海飄浮 警消下海救溺全救回

2019-06-15 11:56

老翁擦撞保時捷 車主起菩薩心不用老翁賠

2019-06-15 14:30

警察節前遇害 孝子模範警曾是精銳特勤

2019-06-15 00:56

悲傷警察節！台南模範刑警遭槍殺 同仁含涙緝凶

2019-06-15 10:40

來星空秘密基地尋芳 女郎全是泰籍的...「他們」

2019-06-15 16:48

哭笑不得！失聯移工遭逮 先邀查緝人員看腹肌

2019-06-15 21:07

醫生開庭嗆法官「被買通了」侮辱法官判處拘役20天

2019-06-15 10:51

鼻頭角女潛水客失蹤獲救 反被依法開罰1至5萬元

2019-06-15 17:24

虛驚！4女暗夜受困「月世界」 波麗士聽聲辨位助脫險

2019-06-15 17:57

台南刑警遭槍殺 陳家欽：向持槍不法分子宣戰

2019-06-15 12:43

改裝排氣管車半夜擾民 新莊警與環保局動員攔查

2019-06-15 14:04

3個月破案134件刑案 警友站樂頒8萬元獎金鼓勵

2019-06-15 11:57

影／登山客宜蘭山區跌傷 接力救援抬下山

2019-06-15 16:28

蔡總統表揚警察 退警拉布條抗議砍退休年金

2019-06-15 00:56

被下士襲臀 上兵崩潰、不能簽志願役…法院判賠8萬元

2019-06-15 12:51

影／槍殺警兇嫌落網 被殺刑警老父悲：要判死刑

2019-06-15 14:37

把兒子從活的講成死的 賴皮男詐走64萬多元

2019-06-15 19:23

台南殺警案嫌犯罪嫌重大 檢察官向法院聲押

2019-06-15 19:12

苗栗海岸驚見動物屍體 「豬羊變色」化解虛驚

2019-06-15 18:00

彩虹眷村掉手機警急尋回 德國媽媽激動落英語致謝

2019-06-15 17:27

騎士忽遭壘球大石頭砸中臉 當場昏厥唇裂大失血

2019-06-15 19:19

「狗間煉獄」養死30隻狗 老婦被訴

2019-06-15 01:01

影╱打火義消變縱火犯 只因不滿一隻狗

2019-06-15 16:19

離開練歌場又折返 台南刑警遭槍殺

2019-06-15 00:56

交友軟體惡男不滿她拒絕留宿 疑在飲品下藥性侵！

2019-06-15 16:21

股市名嘴鄭光育涉松崗炒股案 300萬交保

2019-06-15 20:31

調查局內鬼 苗縣前組長洩密判9月

2019-06-15 00:56

倒車撞警察！拖行警用機車1百公尺 警連開22槍逮人

2019-06-15 14:05

掃蕩濫墾 福壽山違法茶園破壞面積達30個足球場大

2019-06-15 00:04

警察節禮物送到心坎裡 運動鞋完勝！

2019-06-15 14:49

紅貴賓「胖胖」趁機逃家 被撿到派出所還繞著警察玩

2019-06-15 13:59

風乾木乃伊也找得到指紋 屏警指紋比對太厲害

2019-06-15 16:33

強拉女網友上摩鐵性侵 渣男被判4年10月

2019-06-15 16:24

孕媽咪慣犯開團詐銷奶粉尿布...又有104名婆媽受害

2019-06-15 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top