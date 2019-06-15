最後一梯司法替代役將退伍 看實務：民眾在意量刑

2019-06-15 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



國防部兵役政策調整，替代役制度也隨之易轍，第192梯替代役7月將陸續退伍，這梯是司法院和各級法院最後一梯公共行政役役男，現無學長，也沒看過「學弟」。有役男說，宿舍越住越覺孤單，但役期收穫盈滿；協助司法院量刑小組的陳立曄說，期盼法官判決時能審酌量刑因子，減少裁判歧異。

替代役員額高峰時，曾有逾450名役男在各法院服役，隨兵役制度變革，未來將不會在法院看到替代役。司法院和各法院去年8月獲分配第192梯的60名公共行政役役男，在接收此梯之前，已間隔5個月。能進司法單位服役，多是畢業自法律相關科系，以末梯來看，許多人已具律師資格。

●要退伍 卻擔心工作無人銜接

陳立曄是台大法研所碩士，2010年讀台北市立建國中學時拿下大學學測滿級分，他沒有顯赫家世、沒有補習，父母賣蔥油餅養家，曾是媒體焦點。陳當時說，家中曾遇土地糾紛，卻因不熟稔法律而吃虧，他立志要念台大法律系，未來盼能替弱勢者伸張正義。

量刑小組是陳服役的「第一志願」，他有機會接觸大量判決，法官也會授與實務經驗；以前上課時，著眼的大多是特殊案件，但法院案件相當龐雜，九成是細瑣的案件，和民眾的想像差異很大。陳說，每個案件的種類、型態都不一樣，要分析案件的量刑因子，需要投入很多的心力。即便退伍在即，陳仍希望司法院能安排人力「接手」；他說，許多案件當事人對事實認定、法律適用無異議，但對量刑多寡很有意見，如強化量刑基準，可減少民眾的質疑。

在台灣高等法院刑事紀錄科服役的官昱丞、賴育佑，是庭務員兼通譯。官昱丞表示，民眾對借帳戶給詐騙集團使用無法認同，卻有不少被告是看了求職廣告而誤給存摺，「不能用我們的想法去理解」；印象最深的是一起虐待同居女友女兒致死的案件，不忍女童的慘狀，一輩子也忘不掉。

賴育佑說，曾看過擄人勒贖案被害人陳述怎麼被綁票、逃生，詫異原來周遭就有這樣的案子，而這類案件的數量比上新聞的還多。高院替代役僅在開庭時能碰到法官，但官、賴說「不得不為法官抱屈」，法官開庭、寫判決都在處理這些負面的事情，心理素質要很好。

同梯役男許凱竣、郭峻瑀也珍惜服司法替代役的機會。許凱竣認為一般人忙著工作，不會特意研究繁複的法律，法普推動有困難性；中立角色的法官一方面不便對當事人明、暗示，加上法官的案件負荷又重，也沒太多時間逐一解釋，造成民眾期待和感受落差，減少法官工作量或許是解方。

●替代役省人力成本 各單位從不願接到「越多越好」

2000年替代役實施條例立法、兵役法修正，同年8月3日徵集第一梯替代役，原本政府單位還認為「要多管役男」嫌麻煩，後來卻發現不僅可省龐大人力成本，且還能分攤工作，對比現今替代役退場讓學校、法院「不捨」，不可同日而語。司法院人事處長蔡新毅表示，替代役離開，只是回復原單位工作量。

替代役制度上路前，國防部認為先決條件應在國家受戰爭威脅較輕，且不妨礙軍隊補充需求下實施，當時還認為不是實施的時候。2017年，改成1993年次以前出生的役男全部轉服替代役，1994年以後出生役男，只得以宗教、家庭因素、特定役別開放申請服替代役，制度變化極大。

高等法院對「最後一梯」的替代役男讚許有加，認為不僅素質好，反應也相當不錯，是完美的句點。一名職員說，以往也有出現過態度欠佳的役男，如法官要求提示卷證時卻心不在焉，「人多不一定好」。

●役男臥虎藏龍 司法院量刑系統無名英雄

去年6月，南投地院曾遭質疑替代役幫法官寫判決，南投地院澄清是遴選2名法律系所畢業、具證照的替代役在刑事審查庭助理室從事程序審查、法律問題分析、整理證據，絕非法官只簽名了事；事件卻也顯示替代役男臥虎藏龍。

曾有具法官、律師資格的替代役男從事法院公設辯護人的工作，有的法官認為這也是替代役男學習的機會，但反對者認為役男只是「過客」，質疑專業度不夠。

而司法院為提升人民對司法的信賴，陸續製作量刑相關資訊系統，頒訂刑事案件量刑及定執行刑參考要點，供法官在具體個案量刑時參酌，6月13日還辦量刑委員會籌備諮詢會議，研議未來設立量刑委員會，祈提升量刑可預測性、妥適性。這幕後的無名功臣，也包括「來服役」的替代役，他們協助從萬千判決中挑出量刑因子、編碼，人力多時，可以迅速完成工作，但現在不僅役男銳減還將「退光光」，影響作業。