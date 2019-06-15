親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
模範警察遭槍殺
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

司法替代役看盡法庭眾生 民眾最在意量刑

2019-06-15 23:56聯合報 記者王宏舜／台北報導

第一九二梯替代役男官昱丞（右起）、許凱竣、郭峻瑀、賴育佑是高等法院最後一批役男，...
第一九二梯替代役男官昱丞（右起）、許凱竣、郭峻瑀、賴育佑是高等法院最後一批役男，高院刑事紀錄科稱許他們的表現，而四人則認為在法院服役是難得的機會，致用所學。記者王宏舜／攝影
分享

司法院和各法院的末梯公共行政役役男七月將陸續退伍。有役男說，宿舍愈住愈覺孤單，但役期收穫盈滿；有人在法庭上看到的人間慘狀，一輩子都忘不掉。協助司法院量刑小組的陳立曄發現許多當事人對法官量刑有意見，期盼法官判決時能審酌量刑因子，減少裁判歧異。

替代役員額高峰時，曾有逾四百五十名役男在各法院服役，隨著國防部兵役制度變革，未來將不會在法院看到替代役。司法院和各法院去年八月獲分配第一九二梯的六十名公共行政役役男，是最後一批。能進司法單位服役，多是畢業自法律相關科系，以末梯來看，約有三分之二具律師資格。

陳立曄是台大法研所碩士，在量刑小組有機會接觸大量判決，法官也會授與實務經驗；他說，以前上課時，著眼的大多是特殊案件，但法院案件相當龐雜，九成是細瑣的案件，和民眾的想像差異很大。

在司法院擔任替代役這段期間，他發現，許多案件當事人對事實、法律適用無異議，但對法官的量刑輕重很有意見，會比較其他同類型案件的判決結果，強化量刑基準，可減少民眾的質疑。

在台灣高等法院刑事紀錄科服役的官昱丞、賴育佑，工作是庭務員兼通譯。官表示，民眾對借帳戶給詐騙集團使用無法認同，在法庭上卻看到不少被告是看了求職廣告而誤給存摺，「不能用我們的想法去理解」；印象最深的是一起虐待同居女友女兒致死的案件，女童生前受虐的慘狀，他一輩子也忘不掉。

賴育佑說，曾看過擄人勒贖案被害人陳述怎麼被綁票、逃生，詫異原來周遭就有這樣的案子，這類案件的數量比上新聞的還多。

司法院役男詐騙集團
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

司法官、律師...司法替代役臥虎藏龍

2019-06-16 00:01

台版悲慘世界...貧女聲請釋憲失敗 大法官遺憾

2019-06-15 23:51

最後一梯司法替代役將退伍 看實務：民眾在意量刑

2019-06-15 23:45

「替子女顧父親」 小三索扶養費敗訴

2019-06-15 23:44

股市名嘴鄭光育涉松崗炒股案 300萬交保

2019-06-15 20:31

把兒子從活的講成死的 賴皮男詐走64萬多元

2019-06-15 19:23

「享瘦」卻害玉腿刮痕累累 美妍館美容師涉過失判拘役

2019-06-15 14:54

老翁擦撞保時捷 車主起菩薩心不用老翁賠

2019-06-15 14:30

倒車撞警察！拖行警用機車1百公尺 警連開22槍逮人

2019-06-15 14:05

被下士襲臀 上兵崩潰、不能簽志願役…法院判賠8萬元

2019-06-15 12:51

孕媽咪慣犯開團詐銷奶粉尿布...又有104名婆媽受害

2019-06-15 11:59

醫生開庭嗆法官「被買通了」侮辱法官判處拘役20天

2019-06-15 10:51

女上兵衛哨躲庫房偷歇辯「生理痛」 處拘役20日

2019-06-15 09:54

慘！大樓保全甘願當報馬仔 被美魔女毒販出賣遭判刑

2019-06-15 09:04

「狗間煉獄」養死30隻狗 老婦被訴

2019-06-15 01:01

調查局內鬼 苗縣前組長洩密判9月

2019-06-15 00:56

掃蕩濫墾 福壽山違法茶園破壞面積達30個足球場大

2019-06-15 00:04

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

警察靠1條項鍊解謎編號A098正名 無名女屍躺3年終回家

2019-06-15 09:46

慘！大樓保全甘願當報馬仔 被美魔女毒販出賣遭判刑

2019-06-15 09:04

國三苗栗通霄南下路段事故 5人送醫一度全線封閉

2019-06-15 23:10

影／南投民宿大火 整排小木屋陷入火海遊客嚇壞了

2019-06-15 21:04

女上兵衛哨躲庫房偷歇辯「生理痛」 處拘役20日

2019-06-15 09:54

4泳客漁光島外海飄浮 警消下海救溺全救回

2019-06-15 11:56

老翁擦撞保時捷 車主起菩薩心不用老翁賠

2019-06-15 14:30

哭笑不得！失聯移工遭逮 先邀查緝人員看腹肌

2019-06-15 21:07

悲傷警察節！台南模範刑警遭槍殺 同仁含涙緝凶

2019-06-15 10:40

來星空秘密基地尋芳 女郎全是泰籍的...「他們」

2019-06-15 16:48

醫生開庭嗆法官「被買通了」侮辱法官判處拘役20天

2019-06-15 10:51

改裝排氣管車半夜擾民 新莊警與環保局動員攔查

2019-06-15 14:04

鼻頭角女潛水客失蹤獲救 反被依法開罰1至5萬元

2019-06-15 17:24

虛驚！4女暗夜受困「月世界」 波麗士聽聲辨位助脫險

2019-06-15 17:57

台南刑警遭槍殺 陳家欽：向持槍不法分子宣戰

2019-06-15 12:43

3個月破案134件刑案 警友站樂頒8萬元獎金鼓勵

2019-06-15 11:57

影／登山客宜蘭山區跌傷 接力救援抬下山

2019-06-15 16:28

把兒子從活的講成死的 賴皮男詐走64萬多元

2019-06-15 19:23

台南殺警案嫌犯罪嫌重大 檢察官向法院聲押

2019-06-15 19:12

影／槍殺警兇嫌落網 被殺刑警老父悲：要判死刑

2019-06-15 14:37

被下士襲臀 上兵崩潰、不能簽志願役…法院判賠8萬元

2019-06-15 12:51

苗栗海岸驚見動物屍體 「豬羊變色」化解虛驚

2019-06-15 18:00

彩虹眷村掉手機警急尋回 德國媽媽激動落英語致謝

2019-06-15 17:27

騎士忽遭壘球大石頭砸中臉 當場昏厥唇裂大失血

2019-06-15 19:19

股市名嘴鄭光育涉松崗炒股案 300萬交保

2019-06-15 20:31

交友軟體惡男不滿她拒絕留宿 疑在飲品下藥性侵！

2019-06-15 16:21

影╱打火義消變縱火犯 只因不滿一隻狗

2019-06-15 16:19

最後一梯司法替代役將退伍 看實務：民眾在意量刑

2019-06-15 23:45

倒車撞警察！拖行警用機車1百公尺 警連開22槍逮人

2019-06-15 14:05

警察節禮物送到心坎裡 運動鞋完勝！

2019-06-15 14:49

強拉女網友上摩鐵性侵 渣男被判4年10月

2019-06-15 16:24

風乾木乃伊也找得到指紋 屏警指紋比對太厲害

2019-06-15 16:33

紅貴賓「胖胖」趁機逃家 被撿到派出所還繞著警察玩

2019-06-15 13:59

影╱移民署第2波全國掃蕩 逮非法外籍人口、雇主531人

2019-06-15 19:25

孕媽咪慣犯開團詐銷奶粉尿布...又有104名婆媽受害

2019-06-15 11:59

台南殺警梅嫌涉重罪有逃亡之虞 法院裁押禁見

2019-06-15 22:40

影╱萌翻了！台南警察節 「小小警察」可愛爆表演出

2019-06-15 16:35

粗心工頭遺失手機 隔天工程差點GG

2019-06-15 13:40

青春無敵！男迷戀20歲越籍女子 掏5萬助返鄉

2019-06-15 22:25

蘆洲退警慶祝警察節 對蔡政府砍年金感到失望

2019-06-15 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top