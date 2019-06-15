司法替代役看盡法庭眾生 民眾最在意量刑

2019-06-15 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



第一九二梯替代役男官昱丞（右起）、許凱竣、郭峻瑀、賴育佑是高等法院最後一批役男，高院刑事紀錄科稱許他們的表現，而四人則認為在法院服役是難得的機會，致用所學。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

司法院和各法院的末梯公共行政役役男七月將陸續退伍。有役男說，宿舍愈住愈覺孤單，但役期收穫盈滿；有人在法庭上看到的人間慘狀，一輩子都忘不掉。協助司法院量刑小組的陳立曄發現許多當事人對法官量刑有意見，期盼法官判決時能審酌量刑因子，減少裁判歧異。

替代役員額高峰時，曾有逾四百五十名役男在各法院服役，隨著國防部兵役制度變革，未來將不會在法院看到替代役。司法院和各法院去年八月獲分配第一九二梯的六十名公共行政役役男，是最後一批。能進司法單位服役，多是畢業自法律相關科系，以末梯來看，約有三分之二具律師資格。

陳立曄是台大法研所碩士，在量刑小組有機會接觸大量判決，法官也會授與實務經驗；他說，以前上課時，著眼的大多是特殊案件，但法院案件相當龐雜，九成是細瑣的案件，和民眾的想像差異很大。

在司法院擔任替代役這段期間，他發現，許多案件當事人對事實、法律適用無異議，但對法官的量刑輕重很有意見，會比較其他同類型案件的判決結果，強化量刑基準，可減少民眾的質疑。

在台灣高等法院刑事紀錄科服役的官昱丞、賴育佑，工作是庭務員兼通譯。官表示，民眾對借帳戶給詐騙集團使用無法認同，在法庭上卻看到不少被告是看了求職廣告而誤給存摺，「不能用我們的想法去理解」；印象最深的是一起虐待同居女友女兒致死的案件，女童生前受虐的慘狀，他一輩子也忘不掉。

賴育佑說，曾看過擄人勒贖案被害人陳述怎麼被綁票、逃生，詫異原來周遭就有這樣的案子，這類案件的數量比上新聞的還多。