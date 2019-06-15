青春無敵！男迷戀20歲越籍女子 掏5萬助返鄉

2019-06-15 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



移民署南區事務大隊晚嘉義縣專勤隊，昨晚會同嘉義縣警察局水上分局，於嘉義縣太保市1處歌友會，查獲20歲小紅等6名越南籍女子非法打工坐檯陪酒，年近60歲男子迷戀小紅，近一路追到專勤隊，當眾掏出近5萬元現鈔，強調要助買機票返鄉，經專勤隊人員勸說，他才留下1萬元機票錢，並說會去越南娶小紅回家。

嘉義縣專勤隊表示，為遏止外來人口來臺、從事不法活動，針對轄內各治安熱點，加強執行專案查察，日前民眾檢舉該歌友會僱用觀光來臺之越南籍女子坐檯陪酒，經勘查規劃，昨晚會同轄區員警前往查察，才剛踏入歌友會大門，6名越籍女子立即衝出包廂往後門逃竄，所幸查察人員已在後門佈署，一舉成擒。

專勤隊表示，6名越籍女子平均年齡約22歲，年紀最輕的僅19歲，個個濃妝豔抹、穿著火辣，經帶回專勤隊後，隨即有數名酒客至該隊關心，專勤隊人員不厭其煩勸導別衝動受騙，沒想到何姓男子叫著「小紅」的名字，進入隊內後立即掏出數萬元現鈔。