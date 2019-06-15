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經濟解析／港府緩修送中條例 顯示北京為「錢」低頭

來台留學越南男子 逾期居留竟為自營刺青店

2019-06-15 22:23聯合報 記者王長鼎╱即時報導

移民署新北專勤隊配合移署擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案，今天會同新北市警局及勞工局、新北市憲兵隊共動員60餘人，兵分多路前往20餘處所查察，成功查獲63名失聯移工及逾期居停留外國人，當中多人涉嫌非法工作，及查獲11名非法雇主、1名非法仲介，正深入追查幕後不法集團。

新北市專勤隊今天在三重區查獲在台逾期居留長達9年的越南籍阮姓女學生因曾在韓國學刺青，利用來台就學機會，自營刺青店，運用臉書招攬客人，並以親自到府服務吸引客人，在北部頗具盛名，且造型前衛，因生意太好，工作應接不暇，乾脆承租店面自營，平均月入高達8萬元以上。

專勤隊前往查緝時，巧遇一名台籍男客正在大腿上刺動物圖案，要價1萬9000元，經查，該男客為小常客已在該店消費超過3萬元。阮女更自稱其雙手臂上的刺青圖案均是自已動刺上，雖阮女技藝高超惟其在台逾期居留，依法不得工作，依法帶回收容。

新北市專勤隊指出，今天在新北市各區異國小吃店、刺青店、建築工地、回收工廠及移工宿舍等場所，共查獲越南籍、印尼籍、泰國籍、菲律賓籍及印度籍等失聯移工及逾期居停留人士共63人，當中以越南籍35人及印尼籍23人最多。

新北市專勤隊長柳瑞福表示，移民署此次辦理「擴大逾期停 （居）留外來人口自行到案」專案將至108年6月30日截止，他呼籲在台逾期停留外來人口儘速向移民署投案，除能從寬減低逾期罰鍰外，並可縮短管制來台時間，亦能夠早日返鄉與親人團聚。

新北市專勤隊今天在三重區查獲在台逾期居留長達9年的越南籍阮姓女學生因曾在韓國學刺...
新北市專勤隊今天在三重區查獲在台逾期居留長達9年的越南籍阮姓女學生因曾在韓國學刺青，利用來台就學機會，自營刺青店。圖／移民署新北專勤隊提供
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移民署新北專勤隊配合移署擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案，今天會同新北市警局...
移民署新北專勤隊配合移署擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案，今天會同新北市警局及勞工局、新北市憲兵隊共動員60餘人，兵分多路前往20餘處所查察，成功查獲63名失聯移工及逾期居停留外國人。圖／移民署新北專勤隊提供
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移民署新北專勤隊配合移署擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案，今天會同新北市警局...
移民署新北專勤隊配合移署擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案，今天會同新北市警局及勞工局、新北市憲兵隊共動員60餘人，兵分多路前往20餘處所查察，成功查獲63名失聯移工及逾期居停留外國人。圖／移民署新北專勤隊提供
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新北市專勤隊今天在三重區查獲在台逾期居留長達9年的越南籍阮姓女學生因曾在韓國學刺...
新北市專勤隊今天在三重區查獲在台逾期居留長達9年的越南籍阮姓女學生因曾在韓國學刺青，利用來台就學機會，自營刺青店。圖／移民署新北專勤隊提供
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移民署新北專勤隊配合移署擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案，今天會同新北市警局...
移民署新北專勤隊配合移署擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案，今天會同新北市警局及勞工局、新北市憲兵隊共動員60餘人，兵分多路前往20餘處所查察，成功查獲63名失聯移工及逾期居停留外國人。圖／移民署新北專勤隊提供
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移民署刺青
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