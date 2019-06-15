股市名嘴鄭光育涉松崗炒股案 300萬交保

2019-06-15 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北地檢署偵辦國寶集團總裁朱國榮炒作松崗股價案，認定朱透過女性密友林桂馨擔任操盤手，利用相對成交方式操縱股價，上月搜索約談公司派與市場派共40人，朱交保1億元；調查局過濾扣案物發現，股市作手鄭光育疑為市場派首腦，透過沈振東開設盤房炒股，昨天搜索約談鄭光育等10人，鄭光育被依違反證交法交保300萬元、限制出境。

朱國榮昨天也在約談名單，但檢方訊後維持上次交保金額，訊後請回。

鄭光育平日以證券分析老師名義，對外廣招會員，隨時提供會員有關股票買賣時及價位的建議；他曾結合前立委羅福助等人，以低價買進吉祥全及佳必琪兩檔股票，再運用電視媒體廣大宣傳力量，抬高股價，坑殺投資人，高等法院前年判處鄭14年徒刑。

據調查，朱國榮去年2至4月間，涉嫌結合市場派人士籌組六個炒股集團，透過林桂馨分多個波段拉抬松崗股價，股價從每股27元炒到每股94元，不法獲利上億元。

檢調上月約談市場派人士到案後，原以為作手沈振東是市場派龍首，經過濾相關卷證，發現這些集團資金往來都與鄭光育有關，懷疑鄭才是公司派與市場派連結的橋梁。

檢方上月發動第1波搜索，林桂馨交保1500萬元、沈振東交保200萬元、鄧裕彰交保150萬元、均限制出境；其餘被告各以2萬至50萬元交保。

朱國榮曾利用國寶人壽炒作龍邦股票，坑殺散戶獲利6億元，2016年遭前特偵組依違反證交法起訴，去年被台北地院重判15年徒刑，案件上訴高院期間，又捲入松崗炒股案。